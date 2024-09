Ritorno di fiamma all’Inter: intreccio a sorpresa con Bisseck

Un intreccio a sorpresa con Yann Bisseck potrebbe cambiare inevitabilmente il calciomercato dell’Inter: ritorno di fiamma per il club nerazzurro

L’inizio di stagione di Yann Bisseck non ha proprio rispettato le promesse della scorsa estate e del finale della scorsa stagione. Il tedesco ha dimostrato di poter essere una vera e propria arma offensiva per Simone Inzaghi, spingendo puntualmente come braccetto di destra, ma contro il Genoa ha messo in evidenza ancora grandi lacune difensive, incidendo in modo decisivo sul 2-2 finale contro i rossoblù.

Il centrale, però, ha grande mercato e grandi potenzialità dal punto di vista fisico e per la capacità nella conduzione del pallone, per cui diverse big europee potrebbero puntare su di lui. La sua valutazione, dettata dall’Inter, è piuttosto alta: serviranno almeno 30 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri, visto che il ragazzo piace molto anche a Simone Inzaghi. Diverse big europee, però, potrebbero arrivare a queste cifre, per cui l’Inter potrebbe pensare a un ritorno di fiamma per il sostituto.

Bisseck può lasciare l’Inter: sostituto dalla Premier League

Se Bisseck dovesse davvero partire, a quel punto il suo sostituto potrebbe essere un calciatore importante, che è stato nel mirino dell’Inter anche negli scorsi anni. Stiamo parlando di Takehiro Tomiyasu, calciatore che ha già fatto molto bene in Italia con la maglia del Bologna e che poi si è trasferito a suon di milioni all’Arsenal.

È ancora giovane e sarebbe perfetto come braccetto di destra, sia dal punto della spinta offensiva, sia in copertura. La sua valutazione è da 15 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe tentare di chiudere il colpo in prestito con obbligo di riscatto. A queste condizioni, l’affare potrebbe presto decollare, ma bisogna ricordare anche una particolarità. I nerazzurri sono stati spesso accostati al ragazzo negli scorsi anni, ma alla fine il colpo non si è mai concretizzato.