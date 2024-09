Sorpresa in campo: formazione ribaltata in vista del derby

Settimana di stop per la Serie A. Intanto cresce già l’attesa per il Derby di andata tra Milan e Inter, previsto tra due settimane

Immancabile, come ogni anno, la pausa di inizio di settembre per gli impegni delle Nazionali spezza l’avvio di campionato che, dopo tre giornate, vede ben quattro squadre in testa alla classifica con 7 punti.

Tra queste c’è anche l’Inter. I campioni d’Italia hanno riscattato il mezzo passo falso iniziale con il Genoa, battendo poi agevolmente sia il Lecce che l’Atalanta a San Siro. Nel 4-0 contro gli uomini di Gasperini, i nerazzurri hanno dato l’ennesima dimostrazione di forza, lanciando un monito alle rivali che ambiscono a insidiare l’Inter nella lotta Scudetto.

Alla ripresa, Lautaro Martinez e compagni saranno impegnati a Monza nel match di domenica 15 settembre alle 20.45. La trasferta in Brianza precederà due sfide importantissime ovvero l’esordio nella nuova Champions League all’Etihad contro il Manchester City e il Derby di andata con il Milan, quest’ultimo previsto nel match serale di domenica 22 settembre.

Milan-Inter, il piano dei rossoneri in vista del Derby

Tra le delusioni di quest’inizio stagione c’è sicuramente il Milan. Due punti in tre partite contro Torino, Parma e Lazio non sono certo il bottino che si auguravano dirigenza e tifosi rossoneri i quali hanno assistito a prestazioni della squadra ben al di sotto delle aspettative dopo un ottimo pre campionato.

Preoccupa soprattutto il rendimento difensivo della compagine di Fonseca che ha già subito sei gol nelle prime tre giornate e concesso numerose occasioni agli attaccanti avversari. Problemi anche in avanti dove i gol sono arrivati più per le prodezze dei singoli che per una costruzione di gioco efficace.

Attacco del Milan che, contro Parma e Lazio, è stato privo di Morata. Il nuovo centravanti rossonero ha subito un infortunio muscolare nel corso del match con il Torino. Una lesione che ha già smaltito, come confermano i recenti filmati postati su Instagram nei quali Morata è stato ripreso mentre si allena con discreta intensità a Milanello.

Per permettere all’ex Atletico Madrid di recuperare al meglio, Fonseca non dovrebbe schierarlo (almeno dall’inizio) nel match di sabato prossimo contro il Venezia a San Siro. Stessa situazione per Pulisic che tornerà dagli impegni con la nazionale statunitense a ridosso della prossima sfida di campionato. Entrambi, dunque, verrebbero preservati per essere in campo al meglio sia nell’esordio Champions con il Liverpool che nel Derby con l’Inter. Contro il Venezia, al posto di Morata potrebbe debuttare dal primo minuto Tammy Abraham, protagonista di un buon spezzone di partita nei minuti finali con la Lazio.