Da Mkhitaryan a Zielinski: cosa filtra da Appiano Gentile

Esordio sempre più vicino per Zielinski con l’Inter, potrebbe prendere il posto di Mkhitaryan sin dai primi minuti della sfida in programma contro il Monza in campionato. L’armeno verrà salvaguardato per la Champions

Le partite in programma domani sera chiuderanno la prima fase di questo avvio di Nations League, durante la quale l’Italia ha potuto già mettere in tasca una vittoria incredibile ai danni della Francia. Gli Azzurri di Luciano Spalletti si giocheranno il primato nel gruppo di appartenenza con il Belgio, sfidando Israele su campo neutro proprio quest’oggi.

Dopodiché testa ai rientro in campionato, con l’Inter che dovrà muoversi in direzione della vicina Monza per dedicarsi alla quarta giornata di Serie A. In occasione del derby lombardo, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono chiamati a suggellare i successi delle ultime due partite e prolungare la striscia di risultati utili consecutivi per mettere già in chiaro la propria idea di supremazia nei confronti delle big rivali. Ciononostante, è già giunto il momento di fare delle considerazioni tattiche differenti rispetto a quanto visto contro Genoa, Lecce ed Atalanta.

Il tecnico piacentino potrebbe esser infatti chiamato ad attuare qualche cambiamento nella formazione titolare, soprattutto in vista del debutto nerazzurro nella nuova e rinnovata edizione di Champions League pochi giorni dopo contro il Manchester City. A tal proposito, dunque, ci potrebbe essere un avvicendamento a centrocampo con Henrikh Mkhitaryan che potrebbe lasciare spazio al nuovo arrivato Piotr Zielinski.

Spazio a Zielinski dal primo minuto contro il Monza, si preserva Mkhitaryan per l’esordio in Champions

Per il polacco si tratterebbe dell’esordio assoluto con la maglia nerazzurra in partite ufficiali, dopo aver convinto piuttosto bene lo staff nell’arco della fase di preparazione precampionato.

Qualitativamente si tratta di un calciatore esperto e con carattere, destinato a fare grandi cose all’Inter se dovesse riuscire a recuperare lo stato di forma che lo caratterizzava in passato come uno dei centrocampisti migliori del nostro campionato. Se questa dovesse infine essere l’impostazione tattica dell’Inter contro il Monza, Inzaghi potrà infine permettersi il lusso di sfruttare Mkhitaryan nella sua interezza contro gli uomini di Pep Guardiola. E tutt’al più richiamare l’attenzione di Zielinski anche in quella circostanza ma soltanto come opzione aggiuntiva dalla panchina, da poter sfruttare a gara in corso.