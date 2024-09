Ha lasciato la Nazionale: grave infortunio e niente derby

Stop forzato per il centrocampista algerino Bennacer a causa di un infortunio al polpaccio, ha già lasciato il ritiro con la Nazionale. Si teme l’assenza prolungata e derby a rischio contro l’Inter

Mancano una manciata di giorni per il rientro delle squadre in campionato, in occasione della disputa della quarta giornata di Serie A. I calciatori sono infatti attesi dai rispettivi allenatori già da domani, al fine di alleggerire il carico sostenuto durante gli ultimi impegni internazionali e prepararsi tatticamente alle sfide in programma.

Davanti all’Inter di Simone Inzaghi si staglierà un Monza rinnovato in profondità, soprattutto a livello tecnico, mentre il Milan ospiterà fra le mura interne di San Siro il Venezia. Le due cercheranno di portare a casa tre punti fondamentali soprattutto in vista dell’impegno successivo, ovvero il primissimo derby della nuova stagione, che arriverà fra l’altro a ridosso della prima partita ufficiale di Champions League, rispettivamente contro le inglesi di Manchester City e Liverpool.

In occasione dello storico big match stracittadino, sia Inzaghi che Paulo Fonseca contano di poter disporre a pieno titolo del proprio organico ma non è un dato scontato. Perché il numero crescente di impegni impone delle scelte, talvolta condizionate anche dallo stato fisico di alcuni dei protagonisti. E infatti, per il tecnico portoghese si prospetta già una derby forzato, per alcune scelte tattiche.

Bennacer ko per infortunio, salterà il derby Inter-Milan e si teme lo stop prolungato

Con buon margine di sicurezza non dovrebbe figurare il centrocampista Ismael Bennacer, a causa di un recente infortunio accusato durante il ritiro con la Nazionale per gli impegni delle Qualificazioni alla prossima edizione di Coppa d’Africa.

Quest’ultimo avrebbe accusato un fastidio lancinante al polpaccio e per questo motivo ha abbandonato il ritiro nelle scorse ore per far rientro a Milano ed esser assistito dallo staff medico del club rossonero. Stando a delle primissime valutazioni, potrebbe trattarsi di qualcosa di serio, al pari di una lesione muscolare di terzo grado. Se così fosse non sarà certa soltanto l’assenza contro il Venezia ed il derby contro l’Inter, ma potrebbe esser costretto al riposo forzato per almeno altri due-tre mesi. Il calciatore, in ogni caso, era già finito leggermente ai margini della rosa a causa dei vari rumors di mercato che avevano attanagliato il suo nome nel corso della sessione estiva di mercato. Per Fonseca non dovrebbe essere un’assenza irrecuperabile, ma certamente non è qualcosa che faccia piacere sentire.