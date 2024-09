Inter-Atletico, affare da capogiro: clausola da 100 milioni

L’Inter guarda in casa Atletico per piazzare un colpo importante da dare a Simone Inzaghi. C’è una clausola da 100 milioni da superare

La sessione estiva si è appena conclusa, ma in casa Inter si pensa già al futuro. L’ultimo calciomercato ha permesso ai nerazzurri di raggiungere gli obiettivi prefissati per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Ora, però, si ragiona su come rendere la squadra ancora più competitiva.

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, l’Inter ha individuato in un giocatore dell’Atletico Madrid il giusto rinforzo per aumentare la qualità della rosa. C’è una clausola da 100 milioni di euro e un contratto in scadenza nel 2028 da superare, ma i nerazzurri sembrano non essere spaventata da questi numeri. Le riflessioni sono in corso e non è da escludere che nei prossimi mesi si possa bussare alla porta dei Colchoneros per capire eventuali margini per una trattativa.

Calciomercato Inter: colpo dall’Atletico, Marotta ci pensa

L’obiettivo dell’Inter è quello di rendere la rosa ancora più competitiva nel rispetto anche delle linee guida date da Oaktree. Il fondo americano investirà cifre importanti solo su giocatori giovani e futuribile e il tesserato dell’Atletico Madrid rispecchia alla perfezione le indicazioni che arrivano dalla proprietà statunitense. Stiamo parlando, infatti, del centrocampista 21enne Pablo Barrios.

La scorsa stagione ha messo a referto ben 35 presenze e questo lo porta ad essere uno dei punti di riferimento dell’Atletico Madrid di Simeone. I Colchoneros non hanno intenzione di privarsi facilmente del giocatore tanto da aver stabilito una clausola rescissoria intorno ai 100 milioni di euro. Cifra che, almeno per il momento, non frena i nerazzurri.

Il mediano spagnolo piace e Ausilio lo segue da vicino da molto tempo. In questi mesi si continuerà a visionarlo per capire anche la sua crescita ed eventualmente individuare la possibilità di sedersi ad un tavolo con la squadra spagnola e valutare con attenzione il suo acquisto.

I Colchoneros, forti anche di un contratto fino al 2028, potrebbero chiedere non 100 milioni della clausola, ma una cifra superiore ai 50. Stiamo parlando di una valutazione importante che i nerazzurri, in caso di una trattativa, proveranno a far scendere magari con l’inserimento di contropartite. Al momento si tratta di una semplice idea e non c’è nessun contatto tra le parti in corso. Ma in estate tutto potrebbe trasformarsi in realtà e per questo motivo non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.