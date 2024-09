Pazza idea Calhanoglu: offerta da 50 milioni

Hakan Calhanoglu potrebbe entrare nel mirino di un grande club europeo: occhio a una maxi offerta da ben 50 milioni di euro

L’ultimo calciomercato dell’Inter ha lasciato diverse perplessità tra i tifosi nerazzurri, visto che, dopo gli arrivi di Taremi e Zielinski a parametro zero, sono arrivati solo Palacios e Josep Martinez a rinforzare l’organico di Simone Inzaghi. Altri calciatori in uscita non sono partiti, e ci riferiamo a Correa e Arnautovic, ma è anche vero che la dirigenza è riuscita a trattenere tutti i big, e non era affatto scontato vista la situazione economica del club.

La scorsa estate si è parlato parecchio anche di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è l’epicentro dell’Inter, l’uomo attorno a cui ruota la manovra, e dunque i successi dei meneghini. L’ex Milan è diventato un top player come regista ed è riuscito a trascinare i suoi alla seconda stella, con grandi giocate, coperture in fase difensiva e una serie impressionante di calci di rigore.

Il Bayern Monaco, proprio per questa ragione, si è interessato a lui, ma l’affare non è mai andato a buon fine per l’intenzione del calciatore di restare a Milano e per il no secco dell’Inter al trasferimento. Tra meno di un anno, però, le cose potrebbero cambiare.

Il Manchester United piomba su Calhanoglu: possibile offerta da 50 milioni

È inevitabile che un calciatore come Calhanoglu attiri su di sé l’interesse di alcune delle maggiori big. Il turco sta interessando anche diversi club di Premier League, e presto il Manchester United potrebbe mettere la freccia sulla concorrenza.

D’altronde, i Red Devils hanno bisogno proprio di un calciatore con quelle caratteristiche in quella zona di campo, visto che le cose con Casemiro stanno andando parecchio male e le parti sono già ai ferri corti. Gli inglesi potrebbero presentare una proposta da ben 50 milioni di euro, che potrebbe far saltare il banco.

L’Inter sarebbe costretta a valutare una cifra del genere, ma non è affatto scontato che ceda un uomo di questa importanza. Il regista non è più giovanissimo e potrebbe rappresentare un grande affare in uscita a quelle cifre e una plusvalenza altissima, ma non sarebbe per nulla facile sostituirlo.