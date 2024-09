Retroscena di mercato che fa tremare i tifosi, rivelazione Inter

Il noto giornalista esperto di mercato ha rivelato i desiderata di una big europea su un pilastro della rosa nerazzurra: che indiscrezione

La sosta delle Nazionali, arrivata ad interrompere uno stato di grazia della formazione nerazzurra evidenziata dalla splendida goleada inflitta all’Atalanta, ha certificato lo status di big di un calciatore che, attraverso il duro lavoro accompagnato anche da un’ammirevole dedizione alla causa, ha conquistato davvero tutti.

Se il match di Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti, uscita con le ossa rotta da un Europeo che definire deludente è un eufemismo, si prestava a pericoli e paure derivanti dal dover affrontare uno degli attaccanti più forti del momento (quel Marcus Thuram autentico mattatore dell’inizio di stagione in Serie A), il campo ha detto altro.

Ha detto che un azzurro, nerazzurro come militanza nel club, è riuscito a strappare applausi perfino all”ostile’ pubblico transalpino. Il sinistro al volo col quale Federico Dimarco, liberato al tiro da un geniale assist volante di Sandro Tonali, ha trafitto Mike Maignan, è già nel libro dei gol d’antologia dell’ex Verona. Uno non certo nuovo a prodezze balistiche col suo sinistro educatissimo.

Tornato all’Inter alla vigilia della stagione 2021/22 dopo l’ottima esperienza a Verona, il 26enne ci ha messo davvero poco per farsi apprezzare da Simone Inzaghi e da tutta la piazza. Stagione dopo stagione Dimarco è diventato a tutti gli effetti un big del roster meneghino, al punto tale da suscitare interesse perfino in un blasonato top club europeo.

Dimarco, il Bayern ci aveva pensato: Inter irremovibile

Il suo valore di mercato, stando alle stime degli esperti del settore, ha ora raggiunto l’incredibile cifra di 50 milioni. Un traguardo meritato sul campo da un calciatore che oltretutto è una sorta di ‘propaggine’ in campo del più acceso tifo nerazzurro.

A proposito di addetti ai lavori molto addentro alle dinamiche delle varie trattative portate avanti nella sessione estiva appena conclusa, uno di questi, Fabrizio Romano, si è reso protagonista di una rivelazione importante. Nel corso del suo podcast ‘The Here We Go’, il giornalista ha svelato un gustoso retroscena legato all’esterno dell’Inter e della nazionale azzurra.

“Ad inizio mercato estivo quello di Dimarco era uno dei nomi che il Bayern Monaco aveva valutato per il ruolo di terzino sinistro. Non c’è stata nessuna trattativa, ma il nome è emerso“, ha assicurato Romano.

“È un giocatore che l’Inter ritiene importantissimo: lui ama il club e al Bayern probabilmente hanno capito subito che sarebbe stato impossibile arrivarci. Anche per questo non è mai partita una vera e propria trattativa, ma il giocatore era in lista. Per l’Inter tuttavia rimane intoccabile“, ha concluso.