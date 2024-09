Scalvini erede di Acerbi: soldi e scambio con l’Atalanta

L’Inter non molla Scalvini, ai box per la rottura del legamento crociato. Possibile operazione con formula ‘alla Frattesi’

Scalvini torna di moda per la difesa dell’Inter. Secondo ‘Tuttosport’ c’è anche il nome del centrale dell’Atalanta tra i candidati a raccogliere l’eredità di Acerbi, come dello stesso de Vrij. Entrambi sono in là con l’età nonché in scadenza di contratto a giugno prossimo.

Ai box da diversi mesi a causa della rottura del legamento crociato, un infortunio che gli ha pregiudicato la partecipazione all’Europeo dello scorso giugno, Scalvini è da tempo nei radar del club nerazzurro. Ma, a onor del vero, anche di quelli di mezza Europa, vedi il forte interesse nei suoi confronti dell’Atletico Madrid di Simeone e di numerosi club di Premier.

Abituato a giocare nella difesa a tre, sia da centrale che da braccetto di destra, il classe 2003 è legato alla ‘Dea’ da un contratto che scade a giugno 2028. Ciò rende ancor più complicata la trattativa con la società orobica, disposta sì a privarsi dei suoi pezzi pregiati, ma a carissimo prezzo come dimostra la cessione di Koopmeiners alla Juventus. Un’operazione da quasi 60 milioni bonus inclusi.

I rapporti tra la dirigenza interista e quella atalantina sono però ottimi, senza contare che l’agente del ventenne di Chiari, ovvero Tullio Tinti, è lo stesso di Simone Inzaghi oltre che di Bastoni e Darmian. Insomma, l’Inter può strappare uno sconto o quantomeno provare a inserire una contropartita nell’affare per abbassare l’esborso cash. La valutazione di Scalvini, il cui rientro è previsto a novembre, è sui 40/50 milioni.

Via libera di Oaktree al colpo Scalvini: contropartita e formula ‘alla Frattesi’

Giovane, con un ingaggio relativamente basso, di grandi prospettive e rivendibile in futuro. Scalvini rientra appieno nei parametri di Oaktree, per cui il suo tentativo di acquisto troverebbe il parere favorevole del fondo proprietario dell’Inter dallo scorso giugno.

C’è un nome, in particolare, che potrebbe stuzzicare l’Atalanta consentendo così a Marotta e Ausilio di prendere Scalvini anche a meno di 40 milioni. Parliamo di Giovanni Fabbian, mezz’ala di Camposampiero da un anno e qualcosa al Bologna e su cui l’Inter ha una ricompra, esercitabile proprio a partire del 2025, fissata a 12 milioni di euro.

La società di viale della Liberazione potrebbe riprendersi l’ex ragazzo delle giovanili del Padova e poi girarlo subito all’Atalanta, nell’ambito appunto dell’operazione Scalvini che i dirigenti interisti – per ragioni di bilancio – potrebbero anche provare a chiudere sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a una ‘condizione’ sicuramente raggiunginile. Per esempio al primo punto ottenuto dalla squadra nel mese di febbraio, come per il riscatto di Frattesi.