Assalto all’ex City: l’Inter prepara l’affare da applausi

Il colpo nerazzurro per l’anno prossimo è servito: Inter, avanti tutta per la firma dell’ex Manchester City

Non vi sono dubbi che l’Inter sia stata una delle regine del calciomercato estivo che da poco ha chiuso ufficialmente i battenti. La dirigenza di Viale della Liberazione ha, però, tutta l’intenzione di continuare a programmare altri grandi colpo. E così può nascere l’idea di portare a Milano un ex Manchester City.

Sette punti nelle prime tre giornate di campionato, le sfide con Monza, Manchester City e Liverpool per tastare la possibilità di provare a vincere tutto quest’anno. Il momento per la squadra allenata da Simone Inzaghi è decisamente positivo anche se l’attenzione – nonostante le soddisfazioni racimolate in campo – è sempre rivolta al futuro, all’eventuali operazioni di mercato che riguarderanno il 2025 dei campioni d’Italia in carica.

A tal proposito, una novità sarebbe nei piani dei vertici nerazzurri: un profilo in particolare intriga e non poco la dirigenza. Nelle ultime settimane Marotta avrebbe messo nel mirino uno dei calciatori che sta stupendo maggiormente. Giovane, di talento e con grandi margini di crescita. Un ex Manchester City che a Simone Inzaghi farebbe comodo eccome.

🎙Francisco Hernandez, agente di #Palacios, a https://t.co/IJ7sPeKwPE: “Fin dal primo momento ha detto che avrebbe voluto giocare solo nell’#Inter. È stato molto fermo in questa decisione, facendo presente che l’Inter era il suo sogno e che non voleva perderlo per nulla al mondo” pic.twitter.com/Y0jI6UAbCE — Interlive (@interliveit) September 9, 2024

Calciomercato, idea Bernabé per l’Inter: i dettagli

Occhi sul presente, ma soprattutto sul futuro. In casa Inter si programmano le prossime mosse di calciomercato ed in tal senso, come spesso accade, Marotta è in prima linea per anticipare la concorrenza. Un nome in particolare starebbe solleticando i pensieri del presidente dell’Inter.

Adrian Bernabé, centrocampista e all’occorrenza trequartista di 23 anni che con la maglia del Parma sta facendo benissimo. Arrivato dall’Under 23 del Manchester City nel 2021, lo spagnolo sta trovando la sua dimensione ideale in Emilia, con i gialloblù che hanno riscoperto un calciatore di grandi doti tecniche.

Bernabé è sotto contratto con il Parma per altre tre stagioni ma la dirigenza di viale della Liberazione potrebbe farsi avanti a fine campionato per discutere con la dirigenza gialloblù di un eventuale passaggio del classe 2001 in maglia nerazzurra.

Il numero 10 del Parma, che quest’anno ha giocato tutte e tre le gare di campionato prima della sosta per le nazionali, nell’annata coincisa con la promozione in Serie A ha racimolato con la maglia del Parma 38 apparizioni tra Coppa Italia e Serie B, con ben 9 reti e 5 assist vincenti all’attivo.