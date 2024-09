Blocco azzurro sempre più forte: Inter, tutto sulla stella della nazionale

Ancora un colpo azzurro, l’Inter si supera e lo porta alla corte di Inzaghi: la stella della Nazionale è una priorità di Marotta

Vincere aiuta a vincere e così, su questa strada, vuole continuare a portare i suoi ragazzi Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, dopo essere stato abbondantemente accontentato in sede di mercato, è in attesa di ulteriori risposte dal campo. Nel frattempo la dirigenza interista ha già in mente un nuovo grande colpo per l’allenatore piacentino.

C’è un reparto nel quale, in futuro, molto probabilmente la dirigenza di viale della liberazione dovrà fare molto per mantenere competitiva l’Inter ai massimi livelli. La difesa è, potenzialmente, la zona del campo che rischia di cambiare di più in vista della prossima stagione. Soprattutto al centro dove nonostante l’arrivo di Palacios restano in uscita ben due big, attualmente indispensabili per Simone Inzaghi.

Da un lato Stefan de Vrij, in scadenza il 30 giugno 2025 e che è molto probabile che non rinnovi. Stesso identico discorso per Francesco Acerbi che, come ‘aggravante’, ha una carta d’identità ancora più datata rispetto all’olandese. Ecco perché nei piani di Marotta vi sarebbe un colpo da sogno in quel settore, un difensore di alto livello che ormai da mesi è finito in cima alla personalissima lista del presidente dell’Inter.

All’Inter a tutti i costi: la stella dell’Italia nel mirino

Priorità agli azzurri. Beppe Marotta sembra voler arricchire il blocco che sta facendo ottime cose con la Nazionale italiana e così ha in mente un profilo in particolare che potrebbe l’anno prossimo finire per trasferirsi a Milano.

Perché Giorgio Scalvini, 20 anni, è uno dei pilastri della Nazionale del futuro. Il possente centrale di proprietà dell’Atalanta, fuori fino a metà novembre per la rottura del legamento crociato, è uno dei nomi caldissimi per la retroguardia nerazzurra.

In passato l’Inter aveva già sondato il terreno con l’idea di provare a farsi avanti: la dirigenza della ‘Dea’ però ha sempre fatto muro. L’estate 2025 potrebbe rappresentare tuttavia il momento migliore per ritentare un approccio, stavolta vincente, con una proposta (la richiesta è sui 50 milioni…) che convinca i vertici bergamaschi a dire sì all’addio del classe 2003.

Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, nella stagione che ha portato alla vittoria dell’Europa League Scalvini è stato grandissimo protagonista con 44 apparizioni complessive agli ordini di Gasperini, 2 reti e 3 assist vincenti. Dopo Barella, Frattesi, Dimarco e Bastoni un nuovo colpo azzurro potrebbe rivelarsi all’orizzonte.