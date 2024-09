Un campione dell’Inter al Bayern Monaco in estate, scioccante retroscena

L’indiscrezione riferita dall’esperto di mercato ha lasciato di stucco la piazza: i tedeschi hanno puntato il campione nerazzurro

Forse in pochi, nell’estate del 2021, avrebbero immaginato che il prodotto del vivaio tornato dal prestito – esperienza eccellente la sua, ma pur sempre in una realtà ‘minore’ con meno pressioni – si sarebbe affermato come colonna insostituibile di un club capace di vincere, da lì in avanti, ben sei trofei. Compreso uno scudetto giunto al termine di un campionato dominato in lungo e in largo.

In pochi avrebbero creduto che, calatosi perfettamente in una realtà ambiziosa fresca di titolo di campione d’Italia conquistato l’anno prima sotto la guida di Antonio Conte, il calciatore avrebbe sbaragliato la concorrenza. Consentendo a Simone Inzaghi di trovare una risorsa di siffatto valore: un giocatore che, forte di un’abnegazione e di una dedizione alla causa fuori dal comune, avrebbe conquistato anche emotivamente l’esigente pubblico di San Siro. Contribuendo eccome alla sfilza di titoli vinti nell’ultimo triennio.

Capace di infiammare il ‘Meazza’ con giocate balistiche da applausi, il classe ’97 milanese doc si è reso protagonista di una crescita esponenziale, che gli ha consentito non solo di diventare ben presto un idolo della Curva, ma anche di conquistarsi un posto fisso nella nazionale azzurra.

L’ultima dimostrazione dello status ormai acquisito di campione la si è avuta nel prestigioso scenario dello Stade de France, nel corso dell’ultimo match di Nations League tra la Francia e l’Italia: sinistro al volo sotto l’incrocio a chiudere una splendida triangolazione volante con Sandro Tonali. E scrosciano gli applausi. E spunta anche un’indiscrezione di mercato giustificata dal valore dell’esterno.

“Lo voleva il Bayern”: clamoroso retroscena su Dimarco

Attraverso il suo podcast ‘The Here We Go‘, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano ha svelato un retroscena che ha colpito non poco l’attenzione dei tifosi nerazzurri.

“All’inizio della sessione estiva di scambi quello di Federico Dimarco era uno dei nomi che il Bayern Monaco aveva valutato per il ruolo di terzino sinistro“, ha rivelato l’esperto del settore. “Non c’è stata nessuna trattativa, ma il nome è emerso nella lista della dirigenza bavarese“.

Il giornalista ha poi aggiunto come non sia mai partita una trattativa vera e propria sia per la riconosciuta volontà di Dimarco di restare nella sua squadra del cuore, sia per l’opinione che lo staff tecnico ha su di lui: è un intoccabile. Al pari di Barella e Lautaro.

“È un giocatore che l’Inter ritiene importantissimo, ama il club e al Bayern probabilmente hanno compreso subito che sarebbe stato impossibile arrivarci. Anche per questo non è mai partita una vera e propria trattativa, ma il giocatore era in lista. Per l’Inter tuttavia Dimarco resta intoccabile“, ha concluso Romano.