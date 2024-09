Frattesi sgomita all’Inter: Inzaghi prepara una scelta molto particolare

Davide Frattesi sgomita per una maglia da titolare anche all’Inter: Simone Inzaghi, però, sta preparando una scelta davvero sorprendente

L’Inter è partita bene anche in questa stagione, nonostante le distrazioni nella prima giornata contro il Genoa. L’obiettivo è chiaro ed è quello di confermare lo scudetto e la seconda stella, ma per farlo ci sarà bisogno della forza e della qualità di tutti, nessuno escluso, anche di chi in partenza non ha proprio il ruolo del titolare.

Tra questi, chi ha brillato di più nell’ultimo periodo è sicuramente Davide Frattesi. Si è parlato tanto del centrocampista per le pressioni arrivate dal suo entourage affinché giocasse di più, ma anche per i rumors su top club come Roma e Juventus, anche se l’Inter non ha mai aperto a una vera e propria trattativa in uscita.

Da qui a giugno prossimo, tutte le parti in causa ragioneranno sul suo futuro, ma intanto c’è da pensare al campo e l’ha mezzala l’ha fatto molto bene con la maglia dell’Italia. L’ex Sassuolo, infatti, è riuscito ad andare a segno sia contro la Francia, sia contro Israele, confermando la sua spiccata verve offensiva. Inzaghi non ha nessuna intenzione di lasciarlo in disparte e, anzi, lo considera alla stregua dei titolari, per cui ha in serbo un piano ben preciso per lui.

La gestione di Frattesi dal Monza al Milan: occhio alla sorpresa contro il City

Dopo la pausa per le Nazionali, l’Inter vivrà un vero e proprio tour de force, a partire dal match contro il Monza. In molti pensano che Inzaghi attuerà il turnover più importante proprio contro i brianzoli, ma potrebbe anche non essere così, almeno per quanto riguarda Frattesi. Intanto, è stato ufficializzato l’arbitro della sfida della quarta giornata di Serie A e si tratta di Luca Pairetto.

Quindi, l’ex Sassuolo potrebbe solo subentrare contro la squadra di Nesta, ma poi attenzione a ciò che potrebbe accadere tra campionato e Champions League. Inzaghi, infatti, sembra intenzionato a fargli giocare almeno una partita da titolare tra Manchester City e Milan. Le forze andranno dosate, ma soprattutto Frattesi l’ha meritato per le prestazioni che è riuscito a garantire fin dalla scorsa stagione.

Ricordiamo che nello stesso ruolo gioca anche Piotr Zielinski e anche lui avrà un’opportunità in una delle prossime partite in programma. Insomma, a centrocampo regna l’abbondanza, ma Inzaghi sa come gestirla.