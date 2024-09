L’erede di Mkhitaryan dalla Premier: plusvalenza doppia

Henrikh Mkhitaryan potrebbe terminare il suo percorso all’Inter: l’erede del centrocampista armeno può arrivare dalla Premier League

Quello che Henrikh Mkhitaryan è riuscito a fare negli ultimi anni con la maglia dell’Inter è assolutamente straordinario. Parliamo di un calciatore che aveva già meritato la reputazione internazionale che ha, ma che negli anni in nerazzurro ha trovato una continuità fisica e tecnica veramente notevoli, tanto da diventare imprescindibile nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Non a caso, l’ex Manchester United è diventato fin da subito imprescindibile dopo l’addio alla Roma e la firma con il club nerazzurro, dimostrando di poter essere un vero e proprio equilibratore per il 3-5-2 puntualmente schierato dal tecnico nerazzurro. In più, ha segnato diversi gol pesanti in partite di cartello, dimostrando anche tutta la sua freddezza e la sua esperienza.

L’Inter ovviamente non vuole separarsi da un calciatore così importante, né pensa che sia facile sostituirlo nei prossimi mesi. L’età, però, avanza e, proprio per queste ragioni, nonostante l’arrivo di Piotr Zielinski, l’intenzione è inserire proprio in quella posizione un calciatore giovane già a partire da giugno 2025, in modo che possa alternarsi con i titolari e capire preventivamente le richieste dell’allenatore. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Premier League.

L’Inter mette gli occhi su Ramsey: come stanno andando le cose all’Aston Villa

Jacob Ramsey è uno dei calciatori della nuova splendida generazione inglese. Parliamo di un profilo completo e di grande qualità, di soli 23 anni, che a differenza di molti suoi coetanei deve ancora esplodere del tutto sulla scena internazionale. È cresciuto con l’Aston Villa e lì si è messo in evidenza con tutto il suo talento.

In più, le sue caratteristiche tecniche e fisiche gli permettono di giocare praticamente in tutte le posizioni del centrocampo senza perdere di efficacia. Può agire da mediano, da trequartista, in alcuni casi anche da esterno di centrocampo, occupando dalle heat map proprio la zona di campo che predilige Mkhitaryan.

In quest’inizio di stagione ha perso il posto da titolare, ma l’Aston Villa potrebbe cederlo la prossima estate, nonostante un contratto che lo lega al club inglese fino a giugno 2027, per circa 35 milioni di euro. Per una somma del genere, l’affare potrebbe decollare, ma l’Inter probabilmente cercherebbe di inserire nella trattativa delle contropartite tecniche per limitare il più possibile l’esborso finanziario. L’Inter pensa che la sua valutazione potrebbe alzarsi enormemente e potrebbe essere rivenduto anche al doppio.