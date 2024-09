Di nuovo un colpo a zero, stavolta Marotta fa sognare i tifosi

In vista della prossima stagione l’uomo mercato dell’Inter ha messo in agenda il nome del veterano: colpo gratis da sogno

Se non avesse una quantità di carisma che la metà basta, non sarebbe il capitano di una delle squadre più blasonate d’Europa. Se non avesse una personalità debordante, non si sarebbe mai imposto in un club complicato come il Liverpool arrivando con la scomoda etichetta di giocatore pagato oltre 84 milioni di euro.

Virgil van Dijk, da anni ormai uno dei difensori più forti del mondo, non ha paura di niente. Per uno che ha preteso che dietro la sua maglia ci fosse il suo nome di battesimo e non il cognome paterno (il calciatore non ha mai perdonato al padre di averlo abbandonato in tenera età), nulla può spaventare.

Protagonista di un percorso eccezionale con la storica maglia dei Reds, con la quale ha vinto tutto quello che c’era da vincere, il 33enne difensore olandese ha sofferto non poco l’addio di Jurgen Klopp, il suo mentore. Prossimo ormai alla deadline del suo lungo contratto sottoscritto col club inglese (nel 2021 il difensore ha rinnovato fino al giugno del 2025) il capitano della nazionale oranje sembra arrivato al capolinea della sua gloriosa esperienza ad Anfield.

Nemmeno a dirlo, Beppe Marotta avrebbe già fiutato il colpo. Memore dell’ottima resa di un certo Francesco Acerbi, arrivato a Milano con 34 primavere sulle spalle, l’abile dirigente ci vuole riprovare. La tentazione di un prestigioso colpo a ‘zero’, vero marchio di fabbrica del modus operandi dell’ex Ds della Juve, è già più di una semplice idea.

Inter, possibile idea van Dijk a zero

Rumors d’Oltremanica confermano la volontà del campione di cambiare aria alla fine di questa stagione. Sebbene non più di primo pelo, il calciatore è ancora richiestissimo da prestigiosi club del Vecchio Continente. Tra questi, anche l’Inter starebbe valutando di iniziare ad intensificare il pressing sull’entourage del difensore.

Ovviamente lo stipendio attualmente percepito a Liverpool dall’olandese – oltre 11 milioni di euro netti l’anno – è assolutamente fuori budget per le casse di Viale della Liberazione, ma non bisogna trascurare che, liberandosi a costo zero, il giocatore di fatto annullerebbe gli accordi economici sottoscritti tra l’altro nel 2021. Quando la carta d’identità diceva 30.

La concorrenza non manca: le big spagnole e il Bayern Monaco hanno già avviato i loro sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Il club nerazzurro, che a fine stagione saluterà quasi certamente il già citato Acerbi, potrebbe sostituire il nazionale azzurro con un altro veterano. Di pedigree ancor più superiore. Siamo sul terreno dei colpi gratis, quello in cui Marotta naviga come uno squalo in un acquario di piccoli pesci indifesi…