Mazzata pesantissima: infortunio grave e niente Inter-Milan

Confermato il duro infortunio rimediato dal centrocampista algerino del Milan, Bennacer. Stop lunghissimo, c’è una lesione muscolare. Salterà il primo derby stagionale contro l’Inter e rientro a gennaio

Chiusa in bellezza anche la seconda partita in programma in questa fase iniziale della fase a gironi della Nations League per gli Azzurri di Luciano Spalletti, tutti i protagonisti hanno fatto rientro alle rispettive basi per prepararsi ai prossimi impegni di campionato. Già questo weekend ripartono infatti le sfide di Serie A, con l’Inter impegnata sul terreno di gioco dell’U-Power Stadium di Monza per affrontare una squadra rinnovata in alcuni punti essenziali della propria struttura, a partire dalla guida tecnica.

Per i nerazzurri dovrebbe trattarsi, almeno sulla carta, di una partita tranquilla e senza troppe sbavature tattiche. Ma vedremo in che modo i calciatori risponderanno alla chiamata di Inzaghi il quale potrebbe esser già costretto ad apporre a sua volta qualche modifica strutturale e fare turnover in vista del prossimo big match di Champions League contro il Manchester City.

Intanto, a seguire, ci saranno da valutare anche le condizioni dei calciatori per non trovarli completamente scarichi in occasione del primo derby stagionale contro il Milan di Paulo Fonseca, ancora a caccia di un vero riscatto dopo la brusca annata vissuta lo scorso anno. I rossoneri partono sfavoriti e non potranno altresì godere di una pedina importante, anche se non fondamentale, per lo scacchiere tattico dell’allenatore portoghese.

Bennacer out per 4 mesi e tegola Milan, salta il derby con l’Inter

Trattasi di Ismael Bennacer, centrocampista algerino ex tassello del Milan vincente dello Scudetto poi declassato a riserva negli ultimi tempo. Quest’ultimo ha dovuto infatti salutare in anticipo il gruppo della Nazionale impegnata per le Qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa per un infortunio che aveva già fatto presagire qualcosa di pesante.

Proprio nelle ultime ore il calciatore avrebbe effettuato degli accertamenti medici specialistici a Milano, dai quali è emersa una lesione severa al muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una nuova visita specialistica per studiare la migliore terapia possibile per una pronta guarigione che, in ogni caso, non arriverà prima del prossimo gennaio. Bennacer salterà dunque il primo derby stagionale contro l’Inter e tutto il resto della prima metà dell’annata sportiva, sperando di poter rientrare in concomitanza con l’avvio della seconda frazione.