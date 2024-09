Blitz e ‘scippo’ Thuram all’Inter: operazione da 110 milioni

Chiunque volesse organizzare uno scippo all’Inter per soffiargli Marcus Thuram dovrebbe spendere 85 milioni

Quando l’estate scorsa l’Inter ha acquistato a zero Marcus Thuram (versando 8 milioni circa di commissioni e proponendo al giocatore uno stipendio stagionale di 6 milioni netti) ha accettato di inserire nel contratto del francese una clausola rescissoria pari a 85 milioni di euro. Una cifra che dodici mesi fa appariva quasi esagerata e che oggi, invece, crea più di qualche problema al club nerazzurro. Per fortuna, dal 30 giugno a fine agosto 2024, non si è fatto avanti nessuno. E l’entourage del francese non si è mai mosso per cercare offerte.

L’attaccante è felice a Milano, insieme ai compagni di squadra e a Simone Inzaghi. All’Inter si è trasformato in una punta multifunzionale, più che adatta a lavorare accanto a Lautaro Martinez. Salvo clamorose sorprese, Tikus dovrebbe quindi continuare a giocare a lungo in nerazzurro.

Il possibile scippo può arrivare dalla Francia dove Thuram continua a piacere al PSG. I parigini lo avevano corteggiato già l’anno scorso, ma Marcus e suo padre preferirono la destinazione nerazzurra che garantiva più spazio e possibilità di crescita. Ora le cose sono cambiate: Thuram è stato riconosciuto come un attaccante di qualità e in grado di garantire goal e assist. L’operazione potrebbe comportare una spesa da 110 milioni.

Thuram al PSG: i parigini pensano allo scippo a gennaio

Luis Enrique, ex tecnico del Barcellona e della nazionale spagnola, è palesemente insoddisfatto dell’attacco del PSG (il trio Barcola-Asensio-Dembelé funziona a singhiozzo), per questo non si esclude un pesante intervento sul mercato già a gennaio 2025. Più verosimilmente, però, i parigini potrebbero organizzare il colpaccio per giugno. I giornali transalpini già ipotizzano un possibile assalto a Marcus Thuram. Nonostante le critiche in Nazionale (finora l’attaccante nato a Parma ha inciso pochissimo con la maglia dei galletti), i francesi riconoscono i grandi progressi dell’ex Borussia M’gladbach.

E quest’anno sembra che Markus sia partito addirittura meglio rispetto alla scorsa stagione. In tre partite ufficiali è già a quota 4 goal ed è ormai un giocatore centrale nel progetto interista a livello tecnico, tattico e morale.

Se dovesse confermarsi sui grandi livelli attuali, non sarebbe così assurdo che il PSG decidesse di investire parecchi milioni per strapparlo all’Inter. Come anticipato, la clausola è fissata a 85 milioni, ma i francesi potrebbero verosimilmente spingersi fino a 65 milioni. O addirittura 70.

A Thuram potrebbe poi venir offerto un quadriennale da 9 o 10 milioni netti, cioè quanto all’Inter non potrebbe mai guadagnare. Complessivamente, tra cartellino e ingaggio netto, l’operazione toccherebbe quindi quota 100-110 milioni di euro.

Un attaccante completo e davvero centrale

I numeri dicono che nelle prime tre giornate di campionato il francese si è caricato l’Inter sulle spalle: finora è stato lui il bomber in squadra, relegando Lautaro al ruolo di spalla. Ma Thuram continua a fare tante cose per la squadra, oltre a segnare. Tiene palla e lotta in ripartenza, smista palloni, crea superiorità numerica in velocità o con il dribbling (è uno dei pochi a provarci), cuce tra centrocampo e attacco.

La novità più evidente è che in queste prime partite della nuova stagione sembra aver imparato a far valere il fisico negli ultimi metri e a tentare la zampata da ogni posizione, così come fanno i grandi attaccanti. Il suo più grande problema è sempre stata la scarsa precisione sotto porta. Ma le cose, apparentemente, sono cambiate.

Il francese si è definitivamente convertito in attaccante centrale? Di certo è centrale, in senso lato, per l’Inter: è importante. Perderlo metterebbe in crisi l’allenatore e i compagni. Ecco perché la dirigenza, pur avendo la possibilità di chiudere un’enorme plusvalenza, non sta prendendo in considerazione l’ipotesi di cederlo.