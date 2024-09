Inter, manca un tassello per essere perfetta: ecco il nome fatto da Inzaghi

Marotta ha in serbo un grande colpo per Simone Inzaghi: rinforzo da urlo, l’Inter lo vuole a tutti i costi

Le risposte giuste l’Inter le ha incassate tanto in sede di mercato quanto in campo. Zielinski, Martinez, Taremi e Palacios sono solo una piccola parte delle idee che affollano i pensieri di Marotta. Il presidente nerazzurro ha già cerchiato in rosso i prossimi colpi per rinforzare la rosa campione d’Italia.

D’altro canto il rettangolo verde ha mostrato una squadra solida, in grado di dominare avversarie di tutto rispetto come l’Atalanta. L’Inter, a questo punto, non può che candidarsi come assoluta favorita per la vittoria dello Scudetto. Con la seconda stella ormai in tasca, occhio anche alla possibilità di arrivare fino in fondo nella nuova Champions League.

D’altro canto i pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione viaggiano lontano e avrebbero già individuato un grande colpo per il 2025: lo avrebbe chiesto proprio Simone Inzaghi. Dalla Spagna arriva un’indiscrezione davvero clamorosa che vedrebbe l’Inter in primissima fila per un talento unico, il cui futuro potrebbe essere ad Appiano Gentile e non più a Madrid.

Arriva dalla Liga: Inter, colpaccio a centrocampo

‘Elgoldigital.com’ rivela quella che potrebbe essere la prossima strategia di mercato dell’Inter, in vista del 2025. Occhi nella Liga, in particolar modo a Madrid, dove gioca un calciatore spagnolo di enorme talento che Simone Inzaghi considera il tassello mancante per rendere irresistibile la sua Inter.

Si parla del 21enne Pablo Barrios, cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid con cui resta sotto contratto fino all’estate 2028. Un centrocampista centrale di grande tecnica, impiegabile anche nel ruolo di trequartista, che offrirebbe a Inzaghi diverse soluzioni in mezzo al campo.

Il mister nerazzurro vuole portare freschezza in quel settore e Barrios, che ha dimostrato qualità, tecnica ma anche ottime doti difensive, viene considerato come il colpo ideale per l’anno prossimo. Un affare in prospettiva, visto che si tratta di un classe 2003, che però sembra già pronto per essere protagonista in maglia nerazzurra.

Al momento agli ordini di Simeone ha collezionato 4 presenze con 1 assist vincente. A Milano, a partire dalla prossima estate, potrebbe diventare uno dei grandi protagonisti dell’Inter 2024/25. Difficile pensare, infatti, che i ‘Colchoneros’ possano privarsi di Barrios a stagione in corso. L’Inter, però, vigila. E così il 21enne di Madrid potrebbe essere la prossima sorpresa per il centrocampo nerazzurro.