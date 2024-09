L’Inter ha rotto gli indugi: vuole chiudere subito l’affare

Una trattativa che può chiudersi subito e positivamente, l’Inter ha preso la sua decisione: ecco il piano di Marotta per la firma

L’ormai prossima sfida al Manchester City sarà per l’Inter di Inzaghi il banco di prova perfetto per capire quanta distanza, al momento, vi sia con la squadra di Guardiola. D’altronde, dopo la finale persa poco più di un anno fa, per l’Inter la Champions League resta un obiettivo concreto.

Dal sogno europeo al calciomercato il passo è breve ed in tal senso Marotta non ha intenzione di fermarsi, guardando con lungimiranza alle prossime operazioni da portare a termine per la stagione 2025/26. A tal proposito oltre alla situazione che riguarda la difesa – Acerbi e de Vrij, in scadenza, potrebbero salutare a parametro zero – ce n’è un’altra che potrebbe registrare molto presto novità importanti.

Una situazione in casa Inter, in particolare, sembra poter trovare la soluzione ideale per tutti ed in tal senso le idee di Marotta sono chiare. Il presidente nerazzurro ha preso la decisione e la trattativa, in questo modo, può subire un’accelerata.

Inter, sprint e firma: futuro in nerazzurro

La questione portieri per la squadra di Simone Inzaghi rimane delicata, soprattutto in ottica 2025 quando Yann Sommer viaggerà verso i 37 anni ed una scadenza contrattuale ferma – al momento – al 30 giugno 2026. Lo svizzero rimane il titolare inamovibile ma il recente approdo di Josep Martinez dal Genoa è un chiaro segnale di un’aria di cambiamento.

Occhio anche e soprattutto a Raffaele Di Gennaro, 30 anni, terzo portiere che da anni completa il pacchetto degli estremi difensori. In questo caso il contratto del classe ’93 scadrà al termine dell’attuale stagione e da tempo ci si chiede quale sarà il futuro del portiere di Saronno. Ecco, in questo momento pare proprio che la dirigenza di Viale della Liberazione sia pronta ad accelerare per il rinnovo di Di Gennaro, considerato fondamentale per la questione liste da qui ai prossimi anni.

Oltre a ciò Di Gennaro ha dimostrato di essere un uomo spogliatoio e dunque il suo ruolo di terzo non potrà essere messo in discussione: Marotta vuole che resti e così sembra proprio che il rinnovo tra Di Gennaro e l’Inter possa diventare realtà alla fine di questa stagione.