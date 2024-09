Stadio, nuovo vertice a Palazzo Marino: i dettagli

Avanzano le discussioni per il nuovo stadio di Inter e Milan: è iniziato un nuovo vertice a Palazzo Marino, ecco tutti i dettagli

L’Inter è pronta a tornare in campo per il match contro il Monza dopo la pausa per le nazionali, ma a dominare le discussioni, oltre alla ripresa della Serie A, è anche il caso relativo il nuovo stadio. Si discute sulla ristrutturazione di San Siro, che presenta dei problemi economici non indifferenti per essere attuata, ma negli ultimi minuti è in corso un vertice a Palazzo Marino che potrebbe chiarire ulteriormente la questione.

Come riporta ‘Calcio e Finanza’, sono presenti Inter, Milan e Comune di Milano, alla presenza di Alessandro Antonello, Katherine Ralph, Giorgio Furlani e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Non è presente invece Paolo Scaroni, ufficialmente per motivi personali e di salute.

Le ultime novità sul nuovo stadio: si allontana l’ipotesi di restare a San Siro

Secondo quanto sta emergendo dall’incontro, nelle ultime ore si sta allontanando sempre di più l’ipotesi per le società di aderire al progetto di WeBuild, che avrebbe permesso ai due club di continuare a giocare e di non rallentare la stagione, pur cambiando tanto della Scala del Calcio.

Sta tornando in auge, invece, la possibilità che i due club, che comunque hanno buoni rapporti, costruiscano un nuovo stadio, anche se i tempi non saranno brevi. Certo, ci aspettiamo che qualsiasi decisione venga presa, farà comunque discutere parecchio, soprattutto per quello che potrebbe essere il destino di San Siro alla fine di tutte queste discussioni.