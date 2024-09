Nuovo nome per l’Inter: clausola fissata a 13,5 milioni di euro

Il lavoro di Marotta non si ferma mai: in agenda spunta un nome per il quale è necessario sborsare oltre 13 milioni di euro

Nemmeno il tempo di verificare sul campo la bontà delle operazioni estive di mercato, che subito i dirigenti tanto dei grandi quanto dei piccoli club sono già tornati al lavoro a caccia di un nuovo colpo. L’agenda non è mai riposta nel cassetto, insomma. Protagonista a dire il vero di una sessione di scambi improntata più al mantenimento della rosa attuale che di tanti colpi ad effetto, l’Inter guarda già al futuro soprattutto dopo le ultime indiscrezioni relative ad un suo titolarissimo.

Già poco prima della trasferta di Marassi che ha aperto la stagione nerazzurra – una partita nella quale, ironia della sorte, il portiere si è reso protagonista di un’inconsueta topica – si era parlato di un addio anticipato, rispetto alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno del 2026 – di Yann Sommer.

Il portiere svizzero, che dal punto di vista del rendimento si è subito riscattato mostrando sicurezza nelle gare contro Lecce ed Atalanta, potrebbe verosimilmente lasciare l’Inter alla fine di questa stagione. Una bella grana per Simone Inzaghi che, nemmeno il tempo di assaporare la gioia di avere due portieri di alto livello in rosa, subito dovrà fare i conti con una casella mancante. La fortuna è che Marotta, sul mercato, si muove con l’anticipo dei grandissimi dirigenti.

Intanto, male che vada, c’è Josep Martinez, il portiere acquistato dal Genoa in estate, a difendere i pali della porta nerazzurra nel futuro. Se però davvero Sommer andrà via, ecco il sostituto. Un prodotto di quella incredibile fucina di talenti che è il Boca Juniors.

Inter, ecco il colpo argentino: c’è la clausola da onorare

Sfruttando quel gran conoscitore, nonché personaggio carismatico, del calcio argentino che è Javier Zanetti, l’Inter è tornata ad affacciarsi prepotentemente sul calcio albiceleste. Stavolta l’obiettivo principe non è un talentuoso trequartista o una punta da togliere il fiato: i nerazzurri avrebbero individuato in un estremo difensore classe 2001 una valida alternativa allo spagnolo già presente in rosa.

Si tratta di Leandro Brey, già nel giro dell’Argentina Under 23, portiere del Boca Juniors, con cui è legato da un contratto fino al 31 dicembre 2027, è già cercato con interesse da Benfica ed Udinese. Il club di Viale della Liberazione però, sfruttando i buoni uffici del suo vicepresidente, partecipa alla corsa con intenzioni serissime.

Los Xeneizes hanno già fatto sapere di pretendere, per la partenza del loro portiere, che venga onorata la clausola di 15 milioni di dollari. Vale a dire 13,5 milioni di euro. L’Inter ci pensa, pronta eventualmente ad affondare il colpo tra qualche mese.