Super offerta del Napoli: tradisce l’Inter e va da Conte

Una mazzata tremenda per l’Inter, Antonio Conte lo vuole a tutti i costi a Napoli: il tradimento ai nerazzurri è servito

Il calciomercato ha da oltre due settimane chiuso i battenti ma le grandi del nostro calcio non si fermano, consce delle occasioni che potrebbero presentarsi da qui ai prossimi mesi. In tal senso, le strade di Inter e Napoli rischiano – come già accaduto in passato – di tornare ad incrociarsi.

Antonio Conte ha portato una mentalità vincente in azzurro, come consuetudine di un lavoro duro e certosino, già mostrato in passato a Torino e nella Milano nerazzurra. L’ex Commissario tecnico sta già dando le indicazioni giuste per sopperire alle mancanze nella rosa che fu di Garcia, Mazzarri ed infine Calzona nel 2023/24.

Un Napoli nuovo che andrà, a maggior ragione vista l’assenza degli azzurri nelle coppe europee, a provare a dar fastidio proprio all’Inter per la questione Scudetto. Un tricolore meritato, strappato senza alcun rivale degno di nota, quello che i ragazzi di Inzaghi hanno portato nella Milano nerazzurra solo pochi mesi fa.

Ma al di là della seconda stella adesso la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe dover fare i conti con una complicazione non da poco in sede di mercato. Marotta ha da tempo puntato uno dei talenti emergenti del calcio europeo che farebbe comodissimo a Simone Inzaghi.

Inter, che smacco: Conte lo porta al Napoli

‘Elgoldigital.com’ descrive quello che potrebbe essere un colpo di scena pazzesco in vista del 2025. Un affare a cui, sottotraccia, la dirigenza di Viale della Liberazione sta lavorando da un po’. Adesso, però, l’inserimento del Napoli di Antonio Conte potrebbe complicare tutto e lasciare a mani vuote Simone Inzaghi.

Un rinforzo da urlo che, dalla Liga, potrebbe quindi presto sbarcare all’ombra del Vesuvio. Si tratta del giovane Pablo Barrios, 21enne spagnolo sotto contratto con l’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2028. Antonio Conte avrebbe infatti già suggerito alla dirigenza campana di preparare un’offerta per l’estate 2025, volendo puntare forte sul classe 2003 per rinforzare il centrocampo del Napoli. 4 presenze ed 1 assist, fino a questo momento nella Liga, per Barrios. Una pedina risultata già l’anno scorso fondamentale per Simeone e che adesso potrebbe, tuttavia, prendere la strada verso il calcio italiano.

Marotta già da diversi mesi ha puntato il talento di Madrid, nella speranza di provare a trattare il suo arrivo ad Appiano Gentile al termine dell’attuale stagione. Uno scenario che, tuttavia, rischia di saltare definitivamente. Tutta colpa di Conte che sta ribaltando il Napoli e ha intenzione di regalarsi un centrocampista di grandi qualità, incisivo in fase offensiva ma altrettanto prezioso pure nel recupero palla. Al momento la valutazione di Barrios sembrerebbe aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro.