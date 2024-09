Un altro capolavoro a zero: “Tra i più forti al mondo”

L’Inter potrebbe aver messo a segno un altro grande colpo a parametro zero: c’è chi pensa sia tra i più forti centrocampisti al mondo

Nelle ultime stagioni, l’Inter ci ha abituato sempre più spesso a una spending review piuttosto importante per far quadrare i conti, ma non è sempre è facile abbinare acquisti low cost e non perdere nella qualità complessiva della rosa. I nerazzurri ci hanno provato a più riprese e spesso Marotta e Ausilio possono dire che sia andata anche parecchio bene.

Per citare alcuni degli ultimi arrivati, è impossibile non menzionare Henrikh Mkhitaryan, l’armeno che non è più un ragazzino, ma che ha vissuto forse il suo massimo splendore, almeno per quanto riguarda la continuità in campo, con la maglia della Beneamata. E poi c’è Marcus Thuram, la punta titolare della Nazionale francese e soprattutto una delle punte di diamante del gioco di Simone Inzaghi.

A questa lista, che sarebbe anche ben più lunga, si possono aggiungere tranquillamente anche Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Proprio riguardo il centrocampista ex Napoli si sta parlando parecchio negli ultimi giorni. La mezzala reclama maggiore spazio nello scacchiere dell’allenatore di Piacenza – attualmente non ha giocato neanche un minuto – e potrebbe presto avere la sua occasione. Il suo arrivo a zero è lanciato anche da un grande ex, che ha scritto la storia del campionato italiano.

Hamsik lancia Zielinski all’Inter: “È tra i migliori centrocampisti al mondo”

In un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, Marek Hamsik si è lanciato, tra i vari argomenti, in una vera e propria dichiarazione d’amore proprio per Zielinski, che è stato accostato da molti al suo stile di gioco e che, per tanti addetti ai lavori, doveva essere il suo erede al Napoli.

Sul nuovo calciatore dell’Inter, la bandiera del Napoli ha detto: “Eh, il Napoli ha avuto tanti campioni in questo periodo, ma se penso a uno che ispirava tutta la città e lo stadio, allora scelgo il Pocho. Lavezzi. È stato un onore giocare con lui, ci sentiamo spesso. Mi piace ricordare anche Zielinski, uno dei centrocampisti più forti del mondo“.

Sicuramente sono parole che nutriranno l’autostima del ragazzo, che ora punta a ritagliarsi un ruolo importante nella nuova Inter e potrebbe dimostrare a tutti di che pasta è fatto a partire dal match contro il Monza.