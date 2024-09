Allarme Dimarco: come sta e quante partite salterà

Federico Dimarco ha accusato un piccolo problema nel match contro il Monza: come sta il laterale nerazzurro e la gestione di Inzaghi

La partita contro il Monza non ha portato in dote buone notizie per Simone Inzaghi e per tutta l’Inter. I nerazzurri hanno dovuto fare i conti con diversi problemi per sbloccare una partita che si è complicata maledettamente, dopo che la Beneamata non è riuscita ad andare in rete nel primo tempo. Il gol di Mota ha ulteriormente reso difficile una serata partita male e in cui i meneghini hanno messo in mostra diversi difetti.

In un match dove gli insufficienti non sono stati pochi, Federico Dimarco ha continuato a mettersi in mostra. Il terzino mancino è stata una delle poche costanti nel gioco dell’Inter: è riuscito spesso a sfondare sulla fascia sinistra, a mettere in area di rigore dei palloni molto interessanti e a creare pericoli, diventando un vero e proprio attaccante aggiunto.

Nella parte finale della partita, però, quando Inzaghi aveva già finito i cambi, il laterale ha accusato un piccolo problema fisico, per cui l’allenatore l’ha arretrato nel ruolo di braccetto e ha avanzato Carlos Augusto come esterno. L’ex Monza ha trovato l’assist per Dumfries, ma soprattutto è cresciuta la preoccupazione per le condizioni di Dimarco.

Dimarco ha un affaticamento muscolare: salta il Manchester City

Anche la partita di ieri ha dimostrato come Dimarco sia assolutamente imprescindibile per il gioco dell’Inter, ma resta un calciatore che va gestito dal punto di vista fisico. Contro il Monza ha accusato solo un principio di crampi, come dichiarato da Inzaghi, per cui con un po’ di riposo potrebbe tornare al massimo, ma il lavoro richiesto sulla fascia sinistra è troppo per non avere ricambi continui.

Gli esami hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della fascia destra, per cui sarà costretto a saltare il match contro il Manchester City ed è in forte dubbio per il derby contro il Milan. Per la sua sostituzione, è già pronto Carlos Augusto, che avrà sempre più spazio come laterale a tutta fascia piuttosto che come braccetto sinistro.

D’altronde, Alessandro Bastoni ha già riposato nella partita di ieri, per cui si candida per una maglia da titolare sia contro gli inglesi, sia contro i rossoneri. In futuro, invece, sempre su quell’asse del campo, troveranno sempre più spazio anche Tajon Buchanan e Tomas Palacios.