Clamoroso, rescissione UFFICIALE: era fuori rosa

Decisione drastica da parte del difensore centrale francese Solet e il Salisburgo. Risolto consensualmente il contratto, ora è libero a parametro zero

Aver chiuso l’affare Tomas Palacios a ridosso della scadenza dei termini della sessione estiva di mercato è stato un colpo da maestro da parte di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio.

In questo modo si è reso il reparto difensivo ancora più profondo e si è lasciato nelle mani di Simone Inzaghi il compito di attingere da un ventaglio più ampio di opzioni le proprie risorse in campo. Senza nulla togliere ad Alessandro Bastoni che, proprio ad avvio di stagione, aveva chiesto con note esplicite il bisogno di un suo sostituto in qualità di braccetto macino. Che non fosse, per intenderci, il solito Carlos Augusto in adattamento.

Ciononostante, tale adeguamento in rosa potrebbe dare soltanto la parvenza apparente di reale completezza. O per meglio dire, si tratta di una soluzione soltanto temporanea. Perché dal prossimo anno potrebbero sorgere nuove urgenze in un reparto che andrà ritoccato con ulteriore attenzione.

La duplice scadenza di contratto di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij solleva infatti l’inconveniente della caccia ai sostituti, con BIjol già segnalato sul taccuino di Ausilio. In sua aggiunta, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando anche altri nomi a parametro zero al fine di limitare l’esborso economico. Tutti, però, al di sotto dei 30 anni come da indicazioni societarie.

Solet risolve a sorpresa col Salisburgo, Inter ancora in agguato

Fortuna ha voluto che proprio nelle ultime ore sia stata formalizzata una risoluzione contrattuale davvero preziosa, almeno potenzialmente, per l’Inter. Ovvero quella di Oumar Solet, centrale francese ventiquattrenne fino a poco fa in forze al Saliburgo.

Il calciatore ha infatti maturato la volontà di andar via ed era già stato messo fuori rosa dal tecnico, pertanto la soluzione ideale è stata raggiunta in poco tempo con la dirigenza del club austriaco affinché nulla potesse ostare al compimento del proprio percorso professionale altrove.

A mezzo di un comunicato ufficiale diramato sui propri canali, il Salisburgo ha comunicato tale risoluzione ad un solo anno di scadenza dal contratto e lo ha ringraziato per l’impegno profuso fino a questo momento, al netto di 106 presenze registrate con la maglia targata Red Bull dopo il suo arrivo dall’Olympique Lione. Solet appare dunque svincolato a tutti gli effetti ed era finito anche nel mirino di Milan e Torino nel recente passato. Per certi versi potrebbe ancora tornare comodo all’Inter, ma tutte le valutazioni passate non hanno portato ad un contatto concreto fra le parti. Resta invece ancora obiettivo fisso del PAOK, nel campionato greco.