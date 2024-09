Colpaccio chiuso a costo zero: all-in su Dimarco

Davies non rinnoverà il contratto con il Bayern Monaco per rispettare i piani del Real Madrid, così i bavaresi potrebbero affondare il colpo su Theo Hernandez o Dimarco la prossima estate

Anche quando i battenti della finestra estiva di mercato sono ormai ufficialmente chiusi, qualche spiffero di vento continua a fluire dolcemente e trasporta notizie interessanti in ottica futura. Talvolta relative anche a Federico Dimarco, uno dei protagonisti assoluti dell’Inter di Simone Inzaghi degli ultimi anni e del movimento della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti.

Sebbene l’esterno mancino resti una garanzia da trattenere e conservare per molto altro tempo ancora, la dirigenza nerazzurra non è nuova a ricevere occhiate d’interesse da big estere nei confronti del proprio calciatore e non è neppure da escludere la possibilità che già dal prossimo anno qualcosa in casa Inter possa cambiare. Premettendo che Dimarco è ben saldo nella propria posizione e non ha alcuna intenzione di muoversi al momento, le pressioni del Bayern Monaco potrebbero nuovamente ostacolare il suo cammino come avvenuto già in passato.

Ai bavaresi piace ed è stato già oggetto di osservazione nei mesi passati, quando le ipotesi sull’incerto destino di Alphonso Davies avevano incominciato a prendere piede nell’ambiente. Adesso però quelle voci sono divenute realtà: l’esterno mancino canadese ha espresso la propria decisione definitiva sulla volontà di separarsi dal pluripremiato club tedesco dalla prossima estate a parametro zero, in concomitanza con la scadenza di contratto.

Senza Davies il Bayern corre ai ripari, Dimarco e Theo opzioni concrete

Stando agli ultimi aggiornamenti, avrebbe dunque funzionato il piano messo in piedi dal Real Madrid fortemente intenzionato a prelevare Davies nel modo meno dispendioso possibile, ottenendo anche il favore del calciatore e della sua entourage.

Salvo dunque sorprese dell’ultimo minuto, questo matrimonio dovrebbe concretizzarsi nel luglio 2025 in via ufficiale. Nell’attesa, però, starà al Bayern decidere se Dimarco potrà effettivamente diventare una soluzione al problema, andando comunque incontro ai possibili rifiuti da parte dell’Inter nell’intavolare una trattativa fruttuosa anche a costi sovralimentati. L’alternativa al ruolo, in ogni caso, resta Theo Hernandez del Milan. Un altro profilo, per certi versi anche più simile a Davies per caratteristiche, su cui Vincent Kompany vorrebbe investire per rinforzare a dovere un lato dello scacchiere titolare che rimarrà inevitabilmente sguarnito.