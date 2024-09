Inter, mirino sul un calciatore infortunato: 30 milioni a gennaio

In vista della sessione di mercato di gennaio il club nerazzurro ha messo gli occhi su un difensore già brillante in Italia qualche anno fa

Inzaghi lo ha detto chiaramente già prima della gara d’esordio della sua Inter Campione d’Italia in quel di Marassi, giusto un mese fa: ai nerazzurri serve un altro difensore da inserire in rosa. Il tecnico è stato subito accontentato con l’arrivo di Tomas Palacios, un giovane mancino che, dopo un inevitabile periodo di adattamento alla nuova realtà, potrebbe far tirare il fiato ad Alessandro Bastoni nelle rotazioni dell’allenatore piacentino.

Nell’ambiente però si inizia a sussurrare che manchi ancora qualcosa per poter affrontare la nuova stagione con le legittime ambizioni di vittoria che lo status del club ormai impone. Ecco che allora, nonostante sia diventato negli anni un mercato quasi inaccessibile, il presidente Marotta guarda in Premier per un colpo da 30 milioni.

Tanto è disposta ad investire l’Inter per regalare ad Inzaghi un calciatore di grande affidabilità, poliedrico e duttile. Uno già visto in Italia con la maglia del Bologna dal 2019 al 2021. Il club felsineo, all’epoca lontano dal progetto di un approdo nell’Europa che conta, cedette alle lusinghe dell’Arsenal. I britannici versarono nelle casse emiliane oltre 18 milioni di euro per strappare il calciatore alla società rossoblù.

Tomiyasu, ecco il colpo a sorpresa di Marotta

Protagonista di un buon triennio in maglia Gunners, magari non sempre titolare ma sempre pronto a dare il suon contributo quando chiamato in causa, Takehiro Tomiyasu è attualmente fermo ai box per un infortunio al ginocchio rimediato nei primi giorni di settembre. Per la verità già nel marzo del 2023 il giapponese aveva subìto un primo grave stop, sempre al ginocchio, che gli aveva fatto concludere in anticipo l’annata.

Considerando che la dirigenza del glorioso club londinese non ha alcuna intenzione di cedere alle milionarie lusinghe che le grandi squadre di mezza Europa stanno presentando per William Saliba, l’asiatico potrebbe essere inserito nella lista dei cedibili per fare cassa. Finanziando così di fatto una nuova operazione in entrata a gennaio.

Proprio all’alba del 2025 Marotta potrebbe affondare il colpo per l’ex Bologna: di circa 30 milioni sarebbe la valutazione dell’Arsenal. Un investimento importante, probabilmente eccessivo per l’Inter già comunque coperta nel reparto arretrato.