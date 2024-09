L’Inter ha svelato un grosso problema: Marotta anticipa il colpo a gennaio

La partita contro il Monza ha svelato un grosso problema per l’Inter: Marotta può anticipare un grosso colpo a gennaio

Il percorso dell’Inter in Serie A si è stoppato ancora una volta dopo la sosta per le nazionali. Alla ripresa, i nerazzurri avevano un impegno complicato contro il Monza, con gli uomini di Alessandro Nesta che hanno giocato una partita attenta e ordinata e sono riusciti a portare a casa un buon 1-1 che può lanciare la stagione dei brianzoli.

Allo stesso tempo, la Beneamata deve incassare uno stop pesante, che ha portato i lombardi a perdere la testa della classifica, proprio alle porte di due impegni molto importanti contro il Manchester City in Champions League e contro il Milan nel derby. Da questi due match dipenderà gran parte della prima parte della stagione, ma intanto la dirigenza, così come la parte tecnica, stanno analizzando cosa non ha funzionato nell’ultima partita.

Basta guardare i dati statistici per rendersi conto quale sia la principale mancanza dell’Inter di Inzaghi: si tratta dell’ultima squadra per dribbling tentati in Serie A. Nonostante non sia quello uno dei principi su cui si basa il gioco dei nerazzurri, resta comunque un’evidenza troppo importante per non prenderla in considerazione.

Marotta vuole risolvere il problema dell’Inter: colpo già a gennaio

Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno già identificato la mancanza e sono pronti a correre ai ripari già durante il calciomercato di gennaio, per cui non bisognerebbe sorprendersi se alla fine un attaccante con capacità di saltare l’uomo arrivasse già durante il calciomercato di gennaio.

Per questo, l’Inter potrebbe tornare a guardare in Serie A, e in particolare in casa Bologna, dove c’è un calciatore che da tempo piace alla dirigenza e potrebbe fare proprio al caso dei meneghini. Si tratta di Dan Ndoye, che ha giocato un ottimo Europeo in Germania con la maglia della Svizzera, ma non ha avuto un inizio di stagione così promettente.

L’esterno d’attacco deve ancora fare i conti con la prova della continuità, ma nelle statistiche della Serie A è in top ten per dribbling tentati. In più, potrebbe giocare sia nel tridente d’attacco, sia esterno a tutta fascia, dando un assetto più offensivo quando ce n’è bisogno.

Il suo valore di mercato è sui 15 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe tentare di portarlo a Milano in prestito oneroso con diritto di riscatto, in modo da contenere i costi.