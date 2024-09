Marotta punta il ‘nemico della Juve’: lo cedono subito in prestito

Beppe Marotta punta un grande colpo, c’è di mezzo anche la Juve: può subito essere ceduto in prestito in Serie A

L’Inter si è concentrata soprattutto su mantenere l’ossatura della squadra negli ultimi mesi, ma la prossima estate diverse cose potrebbero cambiare, ancor di più se dovessero essere centrati gli obiettivi, e quindi se dovessero aumentare anche gli introiti durante questa stagione.

Sono diversi i ruoli su cui Marotta e Ausilio dovranno concentrarsi, a partire dai centrali di difesa, visto che i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij scadranno a giugno 2025 e non sembrano esserci margini per i rinnovi. Anche a centrocampo, potrebbero esserci delle variazioni consistenti. Henrikh Mkhitaryan è una certezza, ma non è più così giovane, per cui la società potrebbe pensare di guardarsi attorno per trovare un sostituto a lungo termine.

La sfida di Champions League tra Juventus e PSV potrebbe fare gioco ai nerazzurri, dato che un calciatore del club olandese potrebbe rappresentare un obiettivo importante per il club di Milano. Piero Ausilio e gli osservatori lo seguiranno anche nella partita della massima competizione europea contro un’avversaria diretta dei meneghini, se dovesse giocare, e se dovessero arrivare delle risposte positive nei prossimi impegni, a quel punto la società potrebbe affondare il colpo per un giovane importante.

Marotta pensa a un colpo dal PSV: occhi su Babadi

Isaac Babadi è un nome ancora poco conosciuto nel calcio europeo, ma si sta imponendo nello scacchiere di un club importante come il PSV. Ha solo 19 anni, ma è già nel giro della prima squadra e presto potrebbe aumentare il suo minutaggio. Originario della Sierra Leone, è un nazionale olandese che ben presto potrebbe rivelarsi un talento di grande importanza per gli Oranges.

I margini di crescita sono davvero importanti, ma parliamo di un ragazzo che può giocare come centrocampista centrale, trequartista ed esterno offensivo a sinistra, in modo da rientrare sul suo piede preferito, quello destro, e andare all’assist o al tiro vincente. Nello scacchiere di Simone Inzaghi sarebbe perfetto come mezzala sinistra, ma potrebbe presto aumentare il suo raggio di opzioni tattiche.

L’Inter lo acquisterebbe fin da giugno prossimo a titolo definitivo per una cifra attorno ai 6-8 milioni di euro, e poi potrebbe inizialmente girarlo in prestito in Serie A, in modo da fare esperienza nel nostro campionato ed essere pronto per il prossimo futuro.