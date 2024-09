Nuova Champions League, l’Inter si qualifica nel girone se…

La nuova formula della Champions League è la grande novità di questa stagione. Ecco cosa deve fare l’Inter per superare la prima fase

Era stata annunciata da anni anche per contrastare le ambizioni di una Superlega tra i top club europei. Ora è realtà e si appresta a cominciare. E’ la nuova Champions League che passa, nella prima fase, dai tradizionali otto gironi da quattro squadre ciascuno a un gruppo unico con allargamento a 36 partecipanti.

Si tratta, di fatto, di una sorta di mini campionato che durerà da metà settembre a fine gennaio nel quale ogni squadra qualificata disputerà otto partite, equamente divise tra sfide casalinghe e in trasferta. Il sorteggio di Nyon ha stabilito quelle che saranno le avversarie dell’Inter che, appartenente alla prima fascia, ha pescato nell’ordine Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Arsenal, Lipsia e Bayer Leverkusen.

Saranno dunque queste le rivali dei nerazzurri che dovranno far punti per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, in programma da Febbraio. Con il girone unico, cambiano inevitabilmente anche le modalità di accesso alla seconda parte della competizione, quella che decreterà le due finaliste che si sfideranno il 31 maggio 2025 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Inter, ecco come ottenere la qualificazione in Champions League

Le qualificate alla fase a eliminazione diretta della Champions League scaturiranno in due modalità. Passano direttamente agli ottavi di finale, le prime otto classificate del girone. Le restanti otto qualificate usciranno invece dalle sfide playoff, con andate e ritorno, che coinvolgeranno i club piazzati dalla 9.a alla 24.a posizione.

Playoff che si disputeranno a febbraio e che saranno stabiliti con sorteggio, lo stesso che definirà successivamente gli ottavi di finale dai quali, a differenza di quanto è avvenuto fino alla scorsa edizione, non ci sarà più il vincolo che impediva a squadre della stessa nazionalità di affrontarsi già in questa fase del torneo.

Un’ulteriore novità è rappresentata dal fatto che le squadre classificate dal 25esimo al 36esimo non avranno alcun paracadute ovvero non retrocederanno in Europa League. Pertanto, la loro stagione europea terminerà già a Gennaio con l’ottava e ultima giornata del girone nella quale tutte le 16 partite si disputeranno in contemporanea alle 21.

Contro il Manchester City, inizia dunque la rincorsa dell’Inter verso la qualificazione alla seconda fase di Champions League. L’obiettivo deve essere ovviamente quello di piazzarsi almeno tra le prime otto per garantirsi la testa di serie nel sorteggio degli ottavi di finale.