Inter, nuovo ruolo per Frattesi: ecco a chi può togliere il posto da titolare

Il centrocampista romano, schierato dall’inizio a Monza dopo l’ottima resa in nazionale, potrebbe soffiare il posto ad un titolare

Dopo due prestazioni così, era quasi impossibile lasciarlo fuori. Considerando anche le non perfette condizioni fisiche di Nicolò Barella – operato al naso – e la necessità di far tirare il fiato a qualcuno in vista del probante impegno di Champions a casa del Manchester City, tutto convogliava verso un suo impiego dal primo minuto. Detto fatto.

Davide Frattesi, dopo un’estate contrassegnata da qualche mal di pancia di troppo sia per l’arrivo di un big come Piotr Zielinski ad infoltire un centrocampo già affollato, sia per le mancate garanzie di un posto da titolare che l’agente Beppe Riso avrebbe reclamato in sede, ha avuto la sua occasione. Non propriamente sfruttata in pieno, per usare un eufemismo.

Il giocatore romano, oltre ad aver pagato la prestazione opaca di tutta la squadra, non ha certo brillato come nelle due partite in Nazionale contro Francia ed Israele. Certo, un conto è giocare con Calhanoglu come playmaker di riferimento, altro è farlo, come accaduto all’U-Power Stadium, con Kristjan Asllani, altro giocatore dal minutaggio limitato nelle rotazioni di Simone Inzaghi.

Ad ogni modo l’ex Sassuolo ha inciso davvero poco, dando credito a tutti quelli che sostengono che il trio di centrocampo formato da Barella, dal succitato turco e da Henrikh Mkhitaryan sia davvero intoccabile. O meglio dovrebbe esserlo in gare, come quella di Monza, affatto facili per tanti e svariati motivi.

Ci si interroga ora dunque sull’effettivo status di Frattesi nel roster nerazzurro. Titolare o riserva? E nel primo caso, al posto di chi? Una vecchia gloria del club meneghino ha provato a dare la sua soluzione.

Frattesi in campo, ecco l’idea di Aldo Serena

Intervistato in esclusiva da ‘news.superscommesse.it‘, Aldo Serena ha spaziato su vari temi concernenti la lotta scudetto, le rivali dell’Inter e anche sulla questione dello spazio da riservare in campo al centrocampista azzurro.

“L’Inter ha una rosa fortissima, che quest’anno a centrocampo ha aggiunto anche Zielinski. Frattesi, però, è un giocatore di livello internazionale. Diciamo che gli allenatori di un tempo, che forse sono un po’ fuori moda, facevano giocare sempre tutti i più bravi, scendendo a dei compromessi. Mi viene in mente anche Ancelotti che inserisce più campioni possibili in squadra, mettendo alcuni di loro magari in posizioni non propriamente ideali“, ha esordito l’ex bomber di Milan, Juventus e Torino.

“In tale ottica, io proverei Frattesi, a destra, come quinto di centrocampo“, ha concluso Serena dando una soluzione che però difficilmente verrò adottata da Inzaghi. Senza contare l’attuale assenza di Tajon Buchanan, che dovrebbe rientrare tra circa un mese, le alternative sulla fascia destra si chiamano Denzel Dumfries, Matteo Darmian e Carlos Augusto. Difficile quindi che, pur di far spazio a Frattesi, il tecnico vada ad intaccare i sottilissimi equilibri sulla corsia esterna.