Nuovo infortunio per il big: out in Champions e derby a rischio

Proiettato verso il forfait, il portiere rossonero Maignan potrebbe non essere disponibile a corte di Fonseca per disputare il primo derby stagionale contro l’Inter in programma nel weekend. Ecco le sue condizioni

È il grande giorno dell’esordio dell’Inter nel nuovo format di Champions League contro un’avversaria temibile come il Manchester City di Pep Guardiola. Tutto sarebbe pronto per la sfida che rievoca ricordi incredibili di quella notte di Istanbul di due primavere fa, quando i nerazzurri di Simone Inzaghi erano riusciti ad arrivare sino in fondo alla competizione per ritrovarsi faccia a faccia proprio con gli inarrestabili ‘Citizens’.

Caso ha altresì voluto che l’Inter non fosse l’unica squadra delle cinque italiane presenti a sfidare all’esordio una controparte inglese: esclusa infatti la Juventus che ha superato agevolmente il PSV ed il Bologna impegnato contro lo Shakhtar Donetsk, il Milan ha attraversato l’incubo del Liverpool e toccherà anche all’Atalanta ospitare l’Arsenal domani.

Un calendario per certi versi avverso in partenza ma frutto di semplice casualità che è costato soprattutto ai rivali rossoneri qualche sorpresa di troppo. Al di là infatti del punteggio severo maturato in negativo sul terreno di gioco di San Siro, la formazione di Paulo Fonseca si è trovata costretta ad entrare in uno stato di apprensione per le condizioni del portiere francese Mike Maignan.

Maignan finisce ko contro il Liverpool, potrebbe non esserci nel derby Inter-Milan

Maignan, il quale aveva già accusato di un fastidio muscolare a seguito di un rinvio di gioco, è stato costretto ad accasciarsi a terra dolorante dopo un contrasto con il compagno di squadra Tomori.

Il portierone, prontamente soccorso dal team di sanitari, non ha nascosto il proprio rammarico per l’avvenimento considerato che si tratta del decimo infortunio della sua storia recente in rossonero. Una maledizione che perdura a pochissimi giorni dal fischio d’inizio di un’altra importantissima partita per il Milan, ovvero il primo derby stagionale con l’Inter.

Maignan ha subito una forte contusione alla coscia destra, ma al momento le speranze in merito alla sua presenza per il big match non sono tantissime. Potrebbe dunque trattarsi dell’ennesimo pesante forfait per Fonseca dopo quello di Ismael Bennacer degli scorsi giorni, sottoposto ad intervento chirurgico in Finlandia con tempi di recupero stimati intorno ai quattro mesi.