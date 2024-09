Rinforzo per lo scudetto: Icardi torna in prestito secco

Suggestione di mercato per l’ex bomber nerazzurro, che a gennaio potrebbe tornare in Italia: mossa scudetto del club

Protagonista di una delle storie – di mercato e non – più tormentate degli ultimi anni, Mauro Icardi ha lasciato un segno profondo nel nostro campionato. Del resto stiamo parlando di un bomber che, solamente in maglia Inter, è andato a segno in 124 occasioni in 219 gare totali coi nerazzurri.

Se a queste già ragguardevoli statistiche aggiungiamo gli 11 gol in 33 partite con la Sampdoria, il quadro è completo: stiamo parlando, al di là dei discutibili comportamenti messi in atto nel suo ultimo anno alla Pinetina, di un attaccante di razza.

L’addio all’Inter direzione PSG, consumatosi a fatica dopo un braccio di ferro in cui si è sfiorata la denuncia per presunto mobbing da parte del club meneghino, è ormai datato 2019, ma quando si parla dell’argentino è come se il tempo si fosse fermato. Oltre ad esser oggetto di diverse indiscrezioni su un suo possibile ritorno in Italia – il nativo di Rosario è stato accostato a Milan e Juve, oltre che accreditato di una nuova esperienza all’Inter – l’attaccante ha vissuto momenti non facili anche in quel di Parigi.

La dirigenza francese ha infatti deciso di liberarsi gratuitamente, almeno per il primo anno, del giocatore, che a settembre del 2022 è passato in prestito al Galatasaray. L’acquisto definitivo, avvenuto per 10 milioni nel giugno del 2023, non ha posto fine alle illazioni sulla nuova destinazione del sudamericano, con la Roma nuova pretendente italiana all’alba dell’ultima stagione di José Mourinho sulla panchina dei giallorossi capitolini.

Icardi, la pazza idea di Giuntoli per l’attacco bianconero

Legato al club turco da un contratto fino al 30 giugno del 2026, Maurito è al momento fermo ai box per uno strappo al muscolo femorale, ma il rientro è ormai imminente. L’arrivo di un gigante come Victor Osimhen è però suonato come un campanello d’allarme sul futuro del giocatore, in ogni caso sempre propenso, a livello di volontà ed interessi personali, ad un possibile ritorno in Italia.

L’occasione potrebbe dargliela la Juventus, pretendente della prima ora per il giocatore argentino, che lamenta una scarsità di alternative sul fronte d’attacco. L’assist involontario è stato fornito dallo stesso tecnico Thiago Motta, che si sarebbe lamentato con Giuntoli sulla poca profondità della rosa in termini di centravanti veri e propri.

#ThiagoMotta lamenta a #Giuntoli che davanti la coperta è troppo corta. Cristiano gli ha proposto #Martial (domani in vista di #JuvePsv sarà presente l’agente del francese) oppure deve ovviamente aspettare gennaio dove si proverà in prestito secco #Icardi — Juventus Mercato (@J_Mercato) September 16, 2024

Secondo quanto riportato dal portale ‘Juventus Mercato‘ su X, Icardi potrebbe fare al caso delle esigenze della ‘Vecchia Signora’. Quanto meno è ciò su cui sta seriamente riflettendo il Football Director del club bianconero, che potrebbe strappare, già nel prossimo mercato di gennaio, il prestito secco di Icardi alla società di Istanbul.