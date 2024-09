Inter, che botta: ora è ufficiale, salta il colpo

Buon debutto per l’Inter in Champions con il City. Intanto, c’è un’ufficialità sul mercato che coinvolge indirettamente anche i nerazzurri

Un ottimo pareggio per l’Inter nel match d’esordio della nuova Champions League contro il Manchester City. Uno 0-0 che conferma le ambizioni dei nerazzurri nella competizione nella quale – lo ricordiamo – ora serve piazzarsi almeno tra le prime otto per ottenere l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Una prestazione quella dell’Inter elogiata anche da Pep Guardiola che ha espresso la sua ammirazione per l’undici di Inzaghi, confermando quanto di buono già dichiarato a margine della finale di Champions League di un anno fa. Nonostante qualche occasione concessa nel finale con Gundogan che ha sfiorato il gol del vantaggio con due colpi di testa, l’Inter ha dato prova ulteriore all’Etihad della sua grande solidità difensiva.

Acerbi ha disinnescato Haaland. Ampiamente sufficiente anche l’apporto di Bastoni e Bisseck, schierato titolare da Inzaghi al posto di Pavard, subentrato al tedesco nel quarto d’ora finale. Difesa che è uno dei reparti su cui è intervenuta l’Inter nel mercato estivo con l’acquisto di Palacios e sul quale, verosimilmente, saranno effettuate ulteriori operazioni in entrata in futuro.

Inter, sfuma un obiettivo: ufficiale il rinnovo

Tra queste non rientrerà, almeno nell’immediato, quella su Pietro Comuzzo. il difensore della Fiorentina, potenziale obiettivo dei nerazzurri in un’ottica di ringiovanimento della rosa, ha infatti firmato il rinnovo di contratto con il club viola fino al 30 giugno 2028.

Una conferma importante per il giovane difensore classe 2005 che ha già disputato con la Fiorentina dieci partite tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. Uno score destinato a innalzarsi sensibilmente già in questa stagione, nella quale Comuzzo è stato schierato titolare da Palladino contro Parma, Venezia e Monza e da subentrato nel ritorno del playoff di Conference League con la Puskas Akademia.

Comuzzo poteva essere un obiettivo dell’Inter in quanto la nuova proprietà di OakTree vuole puntare in futuro su investimenti mirati, in tutti i reparti, che riguardano prevalentemente calciatori giovani e con ampi margini di crescita. Tra questi rientra anche il centrale sloveno dell’Udinese, Jaka Bijol, obiettivo comune della stessa Fiorentina e dell’Inter. Venti milioni la richiesta iniziale del club friulano per il giocatore che non dovrebbe essere ceduto nella sessione invernale di Gennaio.

Con Acerbi e De Vrij in scadenza a fine stagione (e un rinnovo tutt’altro che scontato), l’Inter si muoverà con certezza per rinforzare la difesa. Al momento, è già arrivato Tomas Palacios. Vedremo quanto spazio gli concederà Inzaghi in attesa del recupero di Buchanan, il cui rientro è previsto a novembre.