Inter, scout a Torino per Juve-Psv Eindhoven: Marotta fiuta il colpo a zero

Approfittando della prima giornata di Champions League, la dirigenza nerazzurra ha osservato da vicino un papabile acquisto

La nuova Champions League, quella a 36 squadre, quella con la classifica unica, quella che non consente ripescaggi in altre coppe se si finisce oltre il 24esimo posto in graduatoria, è finalmente iniziata. Non sono certo mancati gol ed emozioni nella prima giornata, quella aperta il 17 settembre dalle sfide delle 18:45 tra Juventus e PSV Eindhoven all’Allianz Stadium e tra Young Boys ed Aston Villa nel piccolo impianto svizzero.

Rompendo un digiuno di gol di oltre due partite in campionato, i bianconeri di Thiago Motta sono partiti come meglio non potevano. Netto il 3-1 rifilato agli olandesi, capaci di andare in gol solo a tempo scaduto, con la Juve che aveva già messo sostanzialmente in cassaforte il risultato nel primo tempo.

All’interno della tana dei grandi rivali della Beneamata c’era però, proprio durante il match, anche un pezzo di Inter. Beppe Marotta avrebbe infatti messo in agenda un nome per l’anno prossimo. Come nella migliore recente tradizione dei colpi di mercato dell’ineffabile dirigente, il profilo ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Siamo nel terreno preferito dall’ex Ds della Juve, vero dominatore degli affari a parametro zero.

Boscagli nel mirino: Marotta osserva

Già visionato qualche settimana fa nel corso di alcune partite del campionato olandese – a proposito, la squadra di Eindhoven guida l’Eredivisie a punteggio pieno con 5 vittorie su altrettanti match – Oliver Boscagli ha destato l’attenzione degli osservatori dell’Inter.

Classe ’97, nato nel Principato di Monaco ma di nazionalità francese, il 26enne non ha brillato nella gara di Champions che ha visto il suo club letteralmente travolto dalla ‘Vecchia Signora’. Difensore centrale di piede mancino, capace di giostrare anche come esterno basso, il franco-monegasco ha comunque mostrato una buona capacità di costruzione dal basso. Come ci si aspetterebbe da un giocatore che, qualora arrivasse a Milano, potrebbe fungere da vice di Alessandro Bastoni. E per piede preferito e per caratteristiche tecniche in fase di marcatura.

Al di là della discutibile prestazione messa in campo a Torino, Boscagli è un profilo che ancora stuzzica la fantasia di Marotta. Il contratto in scadenza tra qualche mese lo pone quasi ‘naturalmente’ in ottica interista, con la dirigenza meneghina che potrebbe aver avviato i primi contatti esplorativi già nella serata europea in quel di Torino.