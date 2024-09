Guerra totale Inter-Juventus: la firma a gennaio inasprisce la diatriba

Un comune obiettivo di mercato spiana la strada all’ennesimo scontro tra le due grandi rivali: il premio è succoso

Da una parte lui, Beppe Marotta, il re incontrastato degli acquisti a costo zero, colui che nella scorsa primavera si è mosso con così largo anticipo da riuscire a tesserare, molto prima dell’avvio ufficiale della finestra di mercato estiva, due pezzi da novanta come Piotr Zileinski e Mehdi Taremi, dimostratisi già molto utili anche nella prestigiosa serata dell’Etihad in quel di Manchester.

Dall’altra quello che per molti fu il vero artefice del Napoli dei miracoli, quello che conquistò lo scudetto nel maggio 2023 sbaragliando la concorrenza dominando il campionato. Lo stesso Cristiano Giuntoli che nell’estate appena trascorsa ha abbassato notevolmente l’età media della rosa bianconera, risparmiando non poco anche sul monte ingaggi.

Stiamo dunque parlando di due autentici giganti del calciomercato nazionale e non solo. Due che, tra qualche settimana, potrebbero entrare in collisione per un big che si avvicina, giorno dopo giorno, alla tanto agognata deadline contrattuale. L’obiettivo è di quelli che fanno gola da tempo anche al Milan, sulle tracce dell’attaccante da diverso tempo, e anche al Napoli, che aveva pensato a lui sul finire del mercato estivo 2023, quando si pensava che Osimhen avrebbe potuto accettare le ricche offerte provenienti dalla Saudi Pro League.

Il terreno di scontro, la partita, sembra ormai però esclusivo appannaggio di Inter e Juve, pronte a darsi battaglia senza esclusione di colpi in vista di un pre-contratto da far firmare sul gong della prossima finestra invernale di scambi.

Il gioiello del Lille conteso da Inter e Juve: Marotta ci prova

L’oggetto del desiderio si chiama niente meno che Jonathan David, il formidabile attaccante canadese ormai certo di non rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2025, col Lille. Dopo esser stato inseguito per mesi e mesi dal Milan, che tuttavia sembra aver raffreddato l’interesse nei suoi confronti, il calciatore è finito nell’orbita di nerazzurri e bianconeri, che accarezzano l’idea di uno straordinario colpo gratis.

Reduce dall’ennesima stagione prolifica in termini di gol con la società transalpina – 19 reti in Ligue 1 lo scorso anno, e ben 24 nella stagione precedente – il nordamericano ha dato seguito a quanto dichiarato da mesi sul suo futuro: David vuole cambiare aria.

Sebbene sia corteggiato da tempo da altri top club europei, il canadese è affascinato dall’Italia. Il proficuo filone che, dalla società dell’Alta Francia, ha già portato in Serie A campioni come Victor Osimhen, Rafael Leao e Mike Maignan, potrebbe ora arricchirsi di un nuovo clamoroso trasferimento. La battaglia tra Inter e Juve è appena iniziata: gennaio sarà il mese decisivo per trarre un bilancio sulla candidata favorita all’acquisto dell’attaccante.