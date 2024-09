Scoppia la bomba dopo City-Inter: esclusione dalla Champions

Manchester City-Inter è già da consegnare alla storia di questa edizione della Champions League, ma la bomba è scoppiata dopo il match: cosa sta succedendo

Quella tra Manchester City e Inter è stata una partita ricca di emozioni, a prescindere dallo 0-0 finale. I nerazzurri sono spesso riusciti a imporre il loro gioco ai Citizens, non subendo troppo la pressione degli uomini di Pep Guardiola, contenendo bene gli attacchi degli inglesi e, alla fine, andando anche vicini a vincere il match, se fossero state sfruttate alcune delle occasioni create dagli uomini di Simone Inzaghi.

L’Inter ha portato a casa un’iniezione di fiducia veramente importante per il prossimo futuro, una manovra, un assetto tattico e dei singoli che lasciano ben sperare per la continuazione della competizione. Allo stesso tempo, la big di Premier League resta con la sensazione di essere tra le favorite assolute per la vittoria finale, per le trame messe in campo e perché la squadra messa in piedi dalla società è talmente forte da poter lottare su tutti i fronti.

Un grosso problema, però, resta sullo sfondo proprio per il City e potrebbe incidere, in generale, sul futuro del club. Sono giorni fondamentali per capire come si chiuderà la questione, ma non si prospetta una battaglia facile.

Il Manchester City rischia l’esclusione dalla Champions League: cosa sta succedendo

Non capita tutti i giorni di sapere che una squadra di questa portata ha dei problemi giudiziari così importanti – anche se in Italia negli ultimi anni ne sappiamo qualcosa per quanto accaduto alla Juventus.

Il club sta affrontando l’udienza relativa i 115 capi di accusa per presunta evasione delle norme finanziarie della Premier League. Le irregolarità sarebbero andate avanti per circa un decennio e alcuni punti sarebbero più gravi degli altri, come ad esempio non aver fornito informazioni sui pagamenti dei calciatori e dell’allenatore per un decennio a partire dal 2009.

La vera novità, però, come riporta il ‘Telegraph’, è che la sanzione potrebbe essere ben più grave rispetto a una semplice multa o addirittura alla retrocessione, in caso di colpevolezza. Infatti, il club rischia addirittura l’espulsione da tutte le competizioni, a partire dalla Premier League e dalle coppe nazionali, ma anche dalla Champions League. Il club sta cercando di difendersi al massimo delle sue possibilità, ma le cose non si mettono benissimo.