Ausilio pesca un grande talento dalla Serie A: prezzo bassissimo

Piero Ausilio va a caccia di un talento che potrebbe prendere sempre più spazio in Serie A: il prezzo del calciatore è ancora molto basso

L’Inter non ha speso tanto nella sessione estiva appena passata, anzi diversi colpi sono rimasti in canna ai nerazzurri, che hanno deciso soprattutto di concentrarsi sul trattenere i maggiori big in rosa e ripartire da loro per tentare di fare la voce grossa in Serie A come in Champions League.

La dirigenza della Beneamata, però, sa bene che dovrà mettere a segno diverse operazioni la prossima estate per migliorare la squadra, anche perché alcuni calciatori sono arrivati a fine ciclo, un po’ per questioni anagrafiche, un po’ per motivi contrattuali e meritano sostituti di primo livello.

Stiamo parlando soprattutto della difesa, proprio lì dove Francesco Acerbi ha sfoderato un’altra grande prestazione al cospetto di Erling Haaland, ma non è affatto sicuro che il suo attuale accordo con l’Inter, in scadenza a giugno 2025, verrà rinnovato. Lo stesso destino potrebbe toccare a Stefan de Vrij, quindi Marotta e Ausilio stanno vagliando diversi nomi in quella zona di campo, alla ricerca di un titolarissimo, ma anche di un jolly di alto profilo, purché si tratti di un profilo giovane e di prospettiva, esattamente come richiesto da Oaktree.

L’Inter pensa a Goglichidze per la difesa: un talento in rampa di lancio in Serie A

Nelle prime partite di Serie A, Saba Goglichidze ha rubato l’occhio di tifosi e addetti ai lavori. Si tratta di un centrale georgiano classe 2004, che a soli 20 anni sta dimostrando grande maturità nell’interpretazione del ruolo con la maglia dell’Empoli. Ha dalla sua una fisicità straripante, dettata anche dai 193 centimetri d’altezza, un fisico ancora tutto da strutturare e una qualità tecnica da migliorare, ma in tanti hanno già notato delle potenzialità che lo rendono uno dei maggiori talenti in circolazione in Italia.

Di piede destro, potrebbe essere impiegato nel cuore della difesa, ma anche come braccetto e ha costi davvero bassi, sia per quanto riguarda l’ingaggio, sia per il cartellino. L’Inter potrebbe mettere le mani su di lui già a gennaio, con un esborso al massimo di 3-4 milioni di euro e poi lasciarlo in prestito all’Empoli per metà stagione o per un anno e mezzo.

Ausilio lo apprezza e continuerà a monitorare le sue prestazioni, anche se per il momento resta solo un’idea per il prossimo calciomercato.