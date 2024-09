Il Chelsea lo scarica, idea Inter: 25 milioni di ‘sconto’ a gennaio

Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto allinearsi con quello del Chelsea: il possibile addio ai Blues può portarlo direttamente in nerazzurro

Si è parlato tanto negli ultimi mesi nella forza propulsiva che ha il Chelsea in rosa e anche dei tanti, probabilmente troppi, calciatori tesserati per anni e che si sono accumulati a bilancio e nel roster dei londinesi. È stato ed è un problema non indifferente per Enzo Maresca, che deve selezionare tra calciatori di grande qualità e alla fine ha solo undici posti a disposizione, più sostituzioni.

È evidente che diversi interpreti dovranno lasciare il Regno Unito, o quantomeno il club, nei prossimi mesi e tra questi calciatori c’è anche un grosso nome, che ha fatto parlare a lungo di sé in Premier League negli ultimi anni. Si tratta di Ben Chilwell, terzino sinistro che è cresciuto e ha passato gran parte della carriera al Leicester prima di essere acquistato dal Chelsea per ben 50 milioni di euro, forse anche qualcosa in più.

Il suo rendimento sulla fascia sinistra dei Blues, però, non è mai stato davvero quello atteso, se non per pochi stralci, e ora non è di certo inamovibile nello scacchiere del nuovo allenatore, nonostante abbia maturato grande esperienza. ‘The Sun’ ha sottolineato come a gennaio la sua partenza sia quasi certa con diversi club inglesi in prima fila. Attenzione, però, anche alla pista estera.

Idea Chilwell per l’Inter: risposta immediata da parte di Marotta

Chilwell in carriera nasce e cresce come un terzino sinistro abile a giocare in una linea a quattro, quindi non proprio in linea con le esigenze di Simone Inzaghi, ma gli intermediari potrebbero anche proporlo al club nerazzurro.

Marotta e Ausilio hanno altre priorità in sede di calciomercato per gennaio, magari un nuovo difensore centrale dalla grande fisicità o una seconda punta, nel caso in cui dovessero arrivare occasioni o un’offerta importante per Correa. In ogni caso, la dirigenza potrebbe anche cambiare idea, ma solo a due condizioni.

La prima è che il Chelsea apra a un prestito di sei mesi, la seconda è che uno tra Palacios e Buchanan non convinca, cosa che evidentemente tutta l’Inter non si augura. A quel punto, la pista Chilwell potrebbe tornare pesantemente in auge e consentire ai nerazzurri di avere un calciatore di assoluto valore sull’out di sinistra, ma che dovrebbe adeguarsi a una retroguardia a tre. Ora il suo costo, anche in caso di acquisto definitivo, si è abbassato di ben 25 milioni di euro.