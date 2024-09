Inter-Milan, niente derby in diretta in tv: i tifosi sono furiosi

Sale l’attesa per il Derby di Milano del 22 settembre: una notizia scuote la settimana di tanti tifosi nerazzurri

Ci siamo quasi. Archiviata la settimana europea con umori totalmente opposti (il Milan è crollato a San Siro sotto i colpi del Liverpool, mentre l’Inter ha gonfiato il petto dopo lo 0-0 ottenuto senza sfigurare in casa del gigante Manchester City), le due squadre milanesi si preparano alla stracittadina di domani sera.

Una partita sempre importante, che mai come stavolta potrebbe segnare il cammino dei due club rivali. I rossoneri, oltre ad esser già attardati in campionato, rischiano il tracollo – nonché un probabile cambio in panchina – in caso di sconfitta. L’Inter, dopo il mezzo passo falso di Monza, vuole invece assolutamente vincere approfittando anche dello scontro diretto tra Juve e Napoli di oggi alle 18.

Il Derby, ancora curiosamente ad inizio stagione come accaduto spesso negli ultimi anni relativamente per lo meno alla gara d’andata, è particolarmente sentito anche perché la Beneamata è reduce da un filotto di 6 vittorie consecutive in tutte le competizioni. Con un punteggio complessivo di 14-2, l’Inter domina la stracittadina sostanzialmente dal 2017/18: da quella stagione in poi il parziale dice 9 su 14 solamente considerando le gare di campionato.

Negli occhi dei tifosi interisti è ancora vivo poi il fantastico ultimo Derby del 22 aprile scorso: una vittoria che consegnò matematicamente lo scudetto ai nerazzurri proprio in un San Siro per quattro quinti colorato di rossonero.

Inter-Milan, non c’è l’accordo: salta la diretta TV

Come noto, in Italia l’attesissimo scontro tra l’undici di Simone Inzaghi e quello di Paulo Fonseca – calcio d’inizio previsto alle 20:45 – verrò trasmesso in diretta ed in esclusiva da DAZN. Al pari però dell’altro big match di giornata – il già citato ritorno di Antonio Conte all’Allianz Stadium – la partita non dovrebbe essere visibile in Francia.

Stando alle ultime indiscrezioni infatti, non si sarebbe ancora trovato l’accordo con alcuna emittente transalpina per far sì che le due partite vengano irradiate sul suolo francese. Un bel problema per i tanti tifosi della Beneamata residenti nel paese confinante con l’Italia. Le trattative sono ancora in corso, ma la fumata bianca appare lungi dall’esser trovata.

Il pubblico televisivo potrebbe dunque mancare di quella parte di appassionati che, dalla Francia, avrebbero visto volentieri il match. Un peccato, considerando che, oltre ai 7 milioni di euro d’incasso previsti al ‘Meazza’, si attende un’audience da favola nel resto d’Europa e del mondo.