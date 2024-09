Pazza idea di Marotta: il super talento della capolista

Giuseppe Marotta continua a scandagliare il calciomercato alla ricerca di nuovi talenti: l’ultimo potrebbe arrivare direttamente dalla capolista

Oaktree ha dato una linea chiara e ben definita all’Inter: la proprietà americana ha chiesto di acquistare talenti giovani e di prospettiva che possano garantire il futuro del club e rappresentare anche delle plusvalenze piuttosto pesanti a livello economico. I nuovi dettami si sono visti anche nella precedente sessione estiva, dato che alla fine sono arrivati solo Josep Martinez e Tomas Palacios, mentre è stato detto di no a molti profili più esperti o nel pieno della carriera.

È naturale, dunque, che la dirigenza continuerà a cercare dei calciatori adatti alle proprie esigenze, di stampo internazionale o anche in Italia. E la pista giusta potrebbe arrivare in un club che sta stupendo tutti in questa prima parte di stagione. L’Udinese, infatti, è riuscita nell’ultimo turno a sorpassare Juventus, Inter e Napoli e si è piazzata addirittura in testa alla classifica.

Vista la sfiducia che regnava intorno al club friulano, vederli lì davanti a tutti è stata fin da subito una grossa sorpresa, anche se pure i diretti protagonisti sanno che sarà difficile mantenere a lungo quella posizione di classifica. Bisogna comunque attenzionare la rosa dell’Udinese, in cui si può trovare qualche talento davvero interessante, soprattutto tra i più giovani.

L’Inter mette gli occhi sul talento dell’Udinese: piace Pejicic

David Pejicic è un nome di cui in pochi avranno sentito parlare, ma si tratta di un profilo che sta iniziando a interessare a parecchi addetti ai lavori, che hanno attenzionato le qualità del 17enne, che da sotto età si sta mettendo già in mostra in Primavera. I friulani, infatti, hanno scelto di puntarci forte e fino a questo momento ha giocato tutte le partite da titolare, pur senza riuscire a mettere a segno né gol, né assist.

L’ambientamento dello sloveno va comunque avanti con fiducia e l’Inter potrebbe trovare, da avversaria, le giuste motivazioni per tentare di portarlo a Milano. D’altronde, la sua duttilità è un suo punto forte: può giocare da mezzala, da trequartista e da esterno offensivo, rientrando sul destro.

La valutazione di Pejicic resta sul milione di euro, un prezzo che l’Inter pagherebbe senza troppi problemi. L’idea della società nerazzurra è comunque lasciarlo in prestito all’Udinese ancora per metà stagione o per un anno e mezzo.