Inter-Milan, cifra da record: non era mai successo nella storia

Inter-Milan rappresenta una partita storica del calcio italiano: la cifra da record riscrive la storia della Serie A, ecco il motivo

L’attesa cresce ora dopo ora per la partita tra Inter e Milan che potrebbe scrivere una nuova pagina del calcio italiano, per diversi motivi. Innanzitutto c’è da sottolineare ciò che stanno vivendo i rossoneri. La scelta alla fine è caduta su Paulo Fonseca, un allenatore che avrebbe dovuto portare una nuova idea di gioco e nuove convinzioni nel club meneghino.

L’inizio di stagione, però, non ha esattamente rispettato le attese, tanto che l’unico vero acuto, al netto dei cambiamenti e dei nuovi acquisti, è arrivato in casa contro il Venezia. Contro il Liverpool, però, tutte le incertezze sono venute a galla e anche i difetti di una squadra che fa fatica a decollare.

L’Inter, invece, ha spazzato via tutti i dubbi con l’ottima prestazione contro il Manchester City e ora si proietterà subito sulla super sfida cittadina, sperando di portare a casa un’altra vittoria fondamentale per il morale e per la classifica. Intanto, c’è un dato che può già far sorridere la società nerazzurra.

Inter-Milan è già nella storia: incasso da record per il derby

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la partita di stasera è destinata a entrare nella storia, a prescindere dal risultato. Infatti, per la vendita dei biglietti, potrebbe esserci un incasso da record in Serie A, visto che non si era mai arrivati a una cifra del genere.

Si parla di una somma destinata a superare i 7 milioni di euro di incasso, ben di più rispetto a quanto ottenuto nel 2019 in occasione del derby d’Italia. Purtroppo per i tifosi, che continuano a manifestare il loro affetto, c’è stato anche un consistente aumento dei prezzi, dato che il biglietto più economico che si poteva acquistare si attestava a ben 60 euro. A quanto pare, non è un aumento che è comunque destinato ad allontanare i supporters da San Siro.