Inter, spunta il video: ecco cosa è successo sull’aereo per la Champions

Mentre cresce l’attesa per il Derby di stasera, spunta un video che ha immortalato quanto accaduto in aereo prima della Champions

Conto alla rovescia ormai terminato. Tra poche Inter e Milan si affronteranno nel Derby di andata di campionato che conclude il programma della 5.a giornata di Serie A.

Una sfida alla quale le due squadre arrivano con un morale diametralmente opposto. In fiducia, l’Inter dopo il bel pareggio con il City in Champions e con l’opportunità di superare in un sol colpo sia il Napoli e la Juventus dopo lo 0-0 di ieri all’Allianz Stadium. In grande difficoltà il Milan con Fonseca pesantemente a rischio in caso di ulteriore sconfitta che, per i rossoneri, sarebbe la settima consecutiva in una stracittadina.

Particolare quest’ultimo che non può non mettere ulteriore pressione sul Milan che non vince un Derby dal settembre 2022 ovvero da quello disputato a inizio stagione dopo l’annata tricolore precedente. Insomma, come sempre sarà un match carico di tensione nel quale si sfideranno anche le due tifoserie con le solite, spettacolari, coreografie prima del fischio di inizio.

Inter-Milan, un video curioso … dall’aereo

A proposito di tifosi, il Liverpool Echo ha svelato un simpatico episodio avvenuto mercoledì su un aereo partito dall’Italia sul quale erano presenti tifosi del Liverpool, reduci dalla vittoriosa trasferta di San Siro contro il Milan, e quelli dell’Inter diretti a Manchester per la sfida con il City.

Dopo aver notato la presenza dei tifosi inglesi, i supporters nerazzurri hanno cominciato a intonare il coro “Liverpool .. Liverpool” per ringraziare i Reds della sconfitta inflitta al Milan poche ore prima. Un 1-3 che ha fatto ripiombare i rossoneri nelle incertezze e nell’insicurezza mostrate già contro Torino, Parma e Lazio, proprio a ridosso di uno dei match più importanti in quest’inizio di stagione. L’episodio è stato ripreso con un video, subito postato sui social. Eccolo di seguito

Inter fans flying to England to play Manchester City 🤝 Liverpool fans flying back from Italy after beating Milan 3-1 🤣 pic.twitter.com/vk1aPbqaoI — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 19, 2024

Un momento di goliardia e sfottò ad alta quota. Verosimilmente possiamo auspicare che i tifosi del Liverpool abbiano incitato quelli dell’Inter a supportare la loro squadra nel match dell’Etihad. Tra i Reds e le due formazioni di Manchester c’è grandissima rivalità sportiva, considerata anche la distanza ravvicinata tra le due città che rende le sfide dirette quasi un Derby. Quello vero, invece, ci sarà tra poche ore …