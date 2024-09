Allarme Inter, un top club ‘prenota’ Simone Inzaghi per il 2025

Gli occhi di uno dei club più ricchi e importanti al mondo su Simone Inzaghi: occhio all’addio nell’estate 2025

Sembra ieri ma sono già passati oltre tre anni dal suo approdo sulla panchina nerazzurra. Il rapporto tra Simone Inzaghi e l’Inter, almeno sulla carta, è destinato a proseguire fino al 30 giugno 2026. Il tecnico piacentino, però, potrebbe ritrovarsi quasi costretto a ‘tradire’ i nerazzurri cogliendo al volo un’occasione unica.

La mano di Inzaghi sull’Inter si è vista, soprattutto nell’ultimo anno nel quale il gruppo ha fatto uno step mentale importante. Passi avanti, maturazione, consapevolezza dei propri mezzi e – oggettivamente parlando – una rosa ben al di sopra di molte in Europa.

Ecco perché la finale di Champions League disputata poco più di un anno fa non è stata un caso: questa Inter ha il potenziale per battere tutti e attestarsi come una delle squadre più forti e difficili da affrontare degli ultimi anni. L’ennesima conferma è arrivata, manco a dirlo ancora una volta, dopo la sfida di Champions con il Manchester City. Uno 0-0 che lo stesso Guardiola non si aspettava di registrare, all’Etihad Stadium.

L’Inter se l’è giocata alla pari, mettendo in campo tutto il sapere di Inzaghi, con un modo unico di giocare a calcio. Zero dribbling ma fitte e continue trame di passaggio che hanno mandato in porta Thuram e compagni. Un’idea che Inzaghi porta avanti da tempo e che adesso sembra aver incuriosito una società in particolare. In Inghilterra hanno apprezzato molto.

Addio Inter: Inzaghi piace in Premier League

Un futuro in Premier League non dispiacerebbe a nessun allenatore. Non fa eccezione Simone Inzaghi che, se la stagione si concludesse in maniera positiva per i suoi ragazzi, potrebbe anche valutare un addio. D’altronde, certi treni passano una sola volta in carriera.

E quello del Manchester United è un treno difficilissimo da rifiutare. I ‘Red Devils’ non ripongono troppa fiducia in Erik ten Hag, a maggior ragione dopo il rendimento assai deludente offerto dal manager olandese nella stagione scorsa. A questo punto il suo addio all’Old Trafford pare quasi scontato: ci sarà una rivoluzione, l’ennesima in quel di Manchester. E al centro di tutto potrebbe esservi proprio l’allenatore dell’Inter.

Inzaghi piace moltissimo ai vertici del Manchester United e proprio lui potrebbe prendere il posto di ten Hag. Sarà decisiva la volontà di Inzaghi e la posizione, di forza, dell’Inter che lo ha messo sotto contratto per altri due anni. L’opzione Premier, però, affascina e non poco. Il Manchester United resta alla finestra per Simone Inzaghi.