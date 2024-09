Diretta tv e streaming Udinese-Inter: gli ultimi precedenti in Friuli

Dopo la sconfitta nel Derby, sarà l’Udinese la prossima avversaria dell’Inter. Ecco quando si gioca il match e le indicazioni su dove vederlo

Una sconfitta deludente per l’Inter nel Derby con il Milan. Il gol di Gabbia nel finale ha regalato ai rossoneri una vittoria che, nella stracittadina, mancava da due anni.

Dopo sei vittorie di fila tra Serie A, Champions League e Supercoppa, l’Inter dunque abdica nel Derby in un serata con poco da salvare se si esclude la buona seconda parte del primo tempo dopo il pareggio Dimarco. Un solo punto nelle ultime due partite è il magro bilancio della settimana appena trascorsa. Nulla comunque di irreparabile per la classifica. Agganciata dal Milan a quota 8, l’Inter è distante tre punti dalla capolista Torino, due dal Napoli e uno dalla Juve.

I nerazzurri torneranno in campo sabato 28 settembre per la 6.a giornata di Serie A ad un orario insolito contro l’Udinese. Alla Blu Energy Arena si giocherà infatti alle 15. L’ultima volta che l’Inter ha giocato a quest’ora di sabato in campionato è stato quasi un anno fa, il 7 ottobre 2023, nel 2-2 interno contro il Bologna. La programmazione del match contro i friulani è dovuta all’impegno che attende l’Inter tre giorni dopo, martedì 1 ottobre nella seconda giornata di Champions League con il debutto casalingo contro la Stella Rossa.

Udinese-Inter, precedenti recenti e dove vederla in tv e streaming

Dopo la sconfitta nel Derby c’è bisogno di una reazione immediata al cospetto di un’Udinese che è avanti all’Inter di due punti in classifica dopo una serie di quattro risultati utili consecutivi, interrotta dal 3-0 subito ieri dalla Roma all’Olimpica.

Trasferta a Udine che nelle ultime stagioni si è rivelata non certo agevole per l’Inter. Negli ultimi quattro precedenti, due vittorie per i nerazzurri, un pareggio e una sconfitta. Nell’annata Scudetto con Conte in panchina, l’Udinese ha fermato l’Inter 0-0 all’ultima giornata del girone d’andata. Nella stagione seguente, vittoria per 1-2, quattro giorni dopo la disfatta di Bologna che è costata lo Scudetto poi vinto dal Milan.

Nel campionato 2022-2023, netta sconfitta per 3-1 nel match disputato alle 12.30 di domenica 18 settembre. Al vantaggio di Barella, i bianconeri hanno risposto con l’autorete di Skriniar e i gol nel finale di Bijol e Arslan. Lo scorso campionato, successo in extremis per 1-2 con gol di Frattesi all’ultima azione, una vittoria che permise ai nerazzurri di giocarsi il primo match Scudetto nel derby con il Milan con l’esito che tutti conosciamo.

Udinese-Inter di sabato 28 settembre alle 15 è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile in streaming sull’applicazione del canale disponibile su smart tv, dispositivi mobili, decoder Tim Vision e Sky Q, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco. Diretta tv su Dazn 1, canale visibile alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat per chi ha attivato la relativa opzione prevista nel proprio abbonamento Dazn.