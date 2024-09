Grave infortunio prima del derby: UFFICIALE, si è operato

Rimediata una frattura del perone della gamba destra dopo un movimento innaturale della caviglia, Malinovskyi è stato sottoposto quest’oggi ad intervento chirurgico ricostruttivo. Tornerà in primavera

Il derby disputato sul terreno di gioco di San Siro fra Inter e Milan ha certamente rubato la scena del weekend di Serie A dopo la disputa dell’altro scontro diretto d’alta classifica fra Juventus e Napoli, entrambe pretendenti al titolo come le due compagini meneghine.

Ciononostante, per i nerazzurri non si è trattata di una serata felice. Anzi, nei piani di Simone Inzaghi sarebbe dovuta andare diversamente. Ma il calcio è anche questo: imprevisti, cali di concentrazione, sorprese improvvise. La classifica adesso appare davvero fluida, come non la si vedeva da diversi anni a questa parte. Priva di una vera dominatrice. I risultati maturati però non sono stati gli unici a fare notizia, perché sugli altri campi si sono consumati altri avvenimenti degni di nota. Non necessariamente piacevoli.

Nella partita del sabato pomeriggio fra Venezia e Genoa, infatti, i neo-promossi in Serie A ha sono finalmente riusciti ad invertire il trend spegnendo le speranze del colpo fuori casa da parte dei rossoblu, totalmente senz’anima in una sfida che ha destato più di qualche preoccupazione nell’animo di Alberto Gilardino.

Malinovksyi operato dopo il brutto infortunio, rientrerà la prossima primavera

Al di là della prestazione sottotono del suoi, riusciti nell’impresa di strappare un pareggio preziosissimo proprio a scapito dell’Inter nell’esordio assoluto in campionato, il Genoa soffrirà dell’assenza prolungata di uno dei suoi protagonisti più importanti.

Trattasi di Ruslan Malinovskyi, fantasista ucraino reduce da un gravissimo infortunio di gioco. Nel tentativo di spazzare il pallone lontano dalla sua area di rigore intorno al 47′, il calciatore si è ritrovato con la caviglia destra bloccata al di sotto del peso del proprio corpo. Il movimento sgraziato ed innaturale della gamba ha dunque causato una lussazione articolare ed una frattura del perone.

Quest’ultimo è stato poi trasportato d’urgenza al di fuori dell’impianto dall’équipe medica per ricevere le prime cure del caso, a seguire è stato disposto il suo rientro assieme al resto della squadra per procedere al ricovero direttamente a Genova. Questa mattina è stato infine sottoposto ad intervento chirurgico con esito positivo e senza complicazioni. Malinovskyi dovrà adesso andare incontro ad un lunghissimo stop forzato prima di intraprendere un percorso riabilitativo mirato. Si prospettano mesi intensi, con chance di rientro ipotizzate intorno alla prossima primavera 2025. Stagione compromessa per l’ucraino ex Olympique Marsiglia.