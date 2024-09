La conferma arriva direttamente da Oaktree: “Serve uno stadio di proprietà”

Oaktree ha confermato le ultime novità in relazione al nuovo stadio: le parole di un grosso esponente del fondo chiariscono le cose

Da mesi, anzi da anni, si parla della possibilità di Inter e Milan di cambiare stadio e di avere un impianto di proprietà, seguendo la strada tracciata dalla Juve e da diverse big in giro per l’Europa, in modo tale da aumentare gli introita e avere un casa tutta per sé. Le complicazioni, però, sono state davvero tante, al punto che la famiglia Zhang in tutta la sua gestione non è riuscita a realizzarlo e anche Oaktree, che ha messo il dossier al primo punto, fa fatica.

Per tutta l’estate, si è parlato a più riprese del progetto di We Build per ristrutturare San Siro e che avrebbe permesso alle due società meneghina di giocare comunque al Meazza durante i lavori. Nonostante il pressing del sindaco Sala e diverse riunioni, alla fine i club sembrano non propendere per quest’ipotesi, che sembra parecchio difficile da attuare per diverse ragioni.

Negli ultimi giorni, quindi, è tornata in auge la prima vera ipotesi valutata dalle due società rivali e che porterebbe alla costruzione di uno stadio di proprietà, nonostante i tempi per la realizzazione siano di sicuro più lunghi.

Da Oaktree è arrivata la conferma sullo stadio di proprietà

A New York è andato in scena un importante evento, la ‘Giornata dello Sport Italiano nel Mondo’, avvenuto nello storico palazzo su Park Avenue, sede del Consolato Italiano. E lì era presente anche Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europa per la strategia Global Opportunities del fondo statunitense Oaktree, che ora è a capo dell’Inter.

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, proprio in quest’occasione, il volto della proprietà americana si è esposto in collegamento sul tema stadio: “Sappiamo che per competere con i top club europei uno stadio di proprietà è fondamentale“. Una breve frase, ma che fa capire tanto su quello che potrebbe essere il presente e il futuro dell’Inter in tal senso.