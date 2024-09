Ansu Fati all’Inter a gennaio: il Barcellona dice sì al prestito

Il gioiello spagnolo può davvero arrivare a gennaio all’Inter: Ansu Fati, ecco l’addio al Barcellona

In casa Inter dopo la batosta subita nel derby è già tempo di rialzarsi, in vista della sfida di sabato prossimo in casa dell’Udinese. I nerazzurri stanno tuttavia già lavorando sottotraccia anche alle prossime possibilità che tra gennaio e giugno offrirà il calciomercato.

Una delle zone del campo che potrebbe necessitare alternative di grande spessore è l’attacco, dove Lautaro e Thuram hanno ormai fatto il vuoto rispetto ai compagni di squadra. In tal senso, l’ultimissima idea che arriva direttamente da Barcellona potrebbe far felici i tifosi nerazzurri. Ansu Fati potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta già per il mese di gennaio. Un ultimo anno in prestito al Brighton nel quale ha messo a segno 4 reti e firmato 1 assist in 30 presenze complessive.

Adesso per Ansu Fati, rientrato al Barcellona ma tra le ultime scelte di Flick, potrebbero aprire le porte della Serie A. L’Inter pensa a cambiamenti di un certo peso in attacco e lo spagnolo, non più una priorità per il club di Laporta, sarebbe in uscita già per il mese di gennaio. La strategia è chiara: Marotta può prenderlo in prestito ma ad una sola condizione.

Inter, Ansu Fati in prestito: si può davvero

Ansu Fati via dal Barcellona, in prestito: secondo ‘Todofichajes.com’ questa sarebbe una possibilità decisamente concreta per le prime settimane del 2025. L’ala 21enne ha ancora tanto da dare e dopo aver recuperato dal lungo infortunio, nei piani di Flick vi sarebbe l’idea di farlo giocare continuità per dare modo all’attaccante di riacquistare la forma.

Una strategia che faciliterebbe non di poco l’addio del giovane calciatore nel mese di gennaio. Per il portale iberico il club in pole position sarebbe il Siviglia, a caccia di un attaccante di talento e grande dribblatore. Stesse caratteristiche che farebbero non poco comodo a Simone Inzaghi, che in queste ultime settimane ha dovuto fare i conti con un affollamento non troppo gradito nel reparto avanzato. Il Barcellona è pronto ad aprire al prestito per il mese di gennaio, magari con opzione di acquisto. E l’Inter può davvero provarci.

A patto, però, che Marotta riesca a trovare una nuova sistemazione a Joaquin Correa e Marko Arnautovic, per far spazio per la firma di Fati. Un quadro già ben definito, dunque, che potrebbe far felice non poco Inzaghi. Un talento indiscutibile quello di Ansu Fati che nel corso degli ultimi anni, sia per bizze contrattuali che per guai fisici, si è un po’ perso.