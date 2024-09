Bufera contro Inzaghi, sono furiosi: “Ora si gioca la panchina”

Simone Inzaghi è al centro delle critiche dopo la sconfitta nel derby contro il Milan: c’è addirittura chi vede in bilico la sua panchina

L’inizio di stagione dell’Inter è caratterizzato da alti e bassi, ma globalmente si può dire che i nerazzurri siano stati piuttosto deludenti. Già i pareggi contro Monza e Genoa non avevano lasciato una buona impressione, poi è arrivata anche la sconfitta contro il Milan nel derby, che lascia diversi dubbi sui calciatori, ma anche su alcune scelte di Simone Inzaghi.

Negli ultimi due giorni, non sono mancate parecchie critiche sull’atteggiamento in campo, sulla mentalità, anche e soprattutto sulle sostituzioni operate in corso d’opera e sul turnover. Insomma, ora bisogna reagire e salire di condizione e dare risposte immediate per non perdere i treni stagionali. Ai tifosi non resta che l’amaro in bocca per alcune delle ultime prestazioni, giudicate non all’altezza.

I tifosi dell’Inter contro Inzaghi: “Nelle prossime partite si gioca la panchina”

C’è anche chi ha analizzato il calendario, notando che alcuni dei prossimi impegni in programma non sono affatto semplici per l’Inter. Per esempio, oltre alla sfida a Udine contro l’Udinese, ci sono anche Roma e Juventus, non proprio appuntamenti scontati.

E c’è chi ha addirittura scritto che, proprio in queste partite, Inzaghi potrebbe giocarsi la panchina. Sicuramente in dirigenza non la pensano così: il tecnico piacentino, al netto di qualche fisiologico errore, ha dimostrato il suo valore nelle scorse stagioni, vincendo lo scudetto della seconda stella e arrivando in finale di Champions League.

Qui Inzaghi si gioca la panchina — BUCHANIANO DI TITANIO ⭐️⭐️ (@ArnaFreddo) September 24, 2024

Non lo so, io sono un estimatore di Inzaghi, però nelle ultime 3 ho rivisto alcuni difetti della stagione 22/23 dove c’era un po’ di appagamento misto a superbia e gestione un po’ forzata. Spero che il derby sia stato uno sveglione e non altro — Claudio (@Claudio4__) September 24, 2024

Rompevate il cazzo a Conte dicendo che era anacronistico, che giocava sempre con lo stesso modulo etc etc ma non ho mai letto mezza parola su Inzaghi che da 4 anni gioca sempre allo stesso modo e con lo stesso modulo, senza aver mai provato alcuna variante tattica. — . (@Fra37132088) September 24, 2024

Ma secondo me è Inzaghi che si fa troppi problemi sul turnover (senza contare sempre la gestione dei cartellini), a Monza ad esempio lascia fuori sia Calha che Barella, anche se poi hai City e Milan, siamo a inizio stagione, tutta sta necessità per me non c’era — Pirlo is my life™️ (@Pirloismylife) September 24, 2024

l’Inter ha difeso lasciando 10 ai portatori. Peggior partita di Inzaghi. Poi il Milan ha un’ottima rosa e l’ho sempre detto, ma se gli dai campo la colpa è tua. Leao è sempre stato stretto tra Darmian-Pavard e Denzel negli scorsi derby. L’altro giorno più volte in campo aperto… — ÜBER-INTER (@p_in_algeri) September 24, 2024

Se l’Inter fa l’Inter questo Napoli non dovrebbe gongolare. Certo con Inzaghi non si sa mai, ha vinto uno scudetto su 3 e se continua cosi perderà anche il 4°! 😱😱 pic.twitter.com/LlX4w9t13q — Gimmi🇮🇹🏴‍☠️🇮🇹 (@Gimmi52296693) September 24, 2024

Io credo che Fonseca l’abbia impostata benissimo tatticamente ma la partita è stata persa da Inzaghi che ha cambiato tutto il centrocampo con esiti nefasti. Fino a quel momento la partita era equilibrata e poteva finire con qualsiasi risultato. Solo poi il Milan ha dilagato. — Antonio Amabili (@AntonioAmabili) September 24, 2024

Come potete leggere, la delusione del derby perso sembra aver offuscato anche il percorso avuto fino a questo momento. È un po’ la penale da pagare nel calcio, ma per l’Inter Inzaghi è una certezza e continuerà a esserlo.