Preso lo svincolato di lusso: Inter, ha già firmato

Solet aveva lasciato il Salisburgo a mezzo di una risoluzione consensuale del contratto qualche settimana fa, piaceva molto anche all’Inter. Tutte le strade portano adesso in Arabia Saudita, avrebbe già firmato

L’ultima partita giocata a San Siro contro il Milan ha sollevato nuovamente qualche dubbio sulla resa complessiva della squadra dell’Inter, arrivata troppo stanca e senza energie mentali al derby a qualche giorno di distanza dall’altra super sfida di Champions League contro il Manchester City.

A tratti non è piaciuto neppure l’atteggiamento difensivo troppo morbido, una mancanza sottolineata anche da Simone Inzaghi all’esordio in campionato contro il Genoa. Lì dove sul terreno di gioco di Marassi i nerazzurri avevano subito altri due gol evitabili. A tal proposito si attende la carburazione del nuovo innesto Tomas Palacios per far sì che anche il reparto arretrato possa disporre di una soluzione extra da poter sfruttare anche al centro della difesa, come sottolineato dal tecnico piacentino nel corso della conferenza stampa di rito pre-derby.

Ma prima di allora, ci vorrà tempo e tanto duro lavoro. Perciò l’Inter non ha mai smesso di guardarsi attorno anche sul mercato nella speranza di poter scovare qualche promessa nascosta già dalla prossima sessione invernale. Ed effettivamente una c’è. O c’era, a seconda di come andranno le cose nelle prossime ore.

Soulet ha scelto l’Arabia, nuovo contratto e addio Europa

Oumar Soulet era infatti più di una semplice occasione. Il difensore francese era un separato in casa a Salisburgo dopo aver rifiutato il rinnovo ed esser stato messo fuori rosa, tanto è bastato a convincerlo della risoluzione consensuale del proprio contratto.

Negli ultimi dieci giorni la sua entourage ha fatto delle valutazioni e anche se all’Inter piace il suo profilo, non ha mosso passi nella sua direzione. Non volendo però attendere gennaio, Soulet è disponibile da subito a ripartire. E sarebbe quasi certo il fatto che possa farlo dall’Arabia Saudita, ove avrebbe già deciso di giocare anche grazie ad un ingente aumento dello stipendio.

Nulla da fare, almeno stando alle ultime informazioni riportate dai colleghi di ‘Tuttomercatoweb’ per Inter, Atalanta, Torino e Napoli. Giusto alcune delle potenziali pretendenti al suo cartellino, al pari di altre realtà europee come Borussia Dortmund e Stoccarda in Bundesliga.