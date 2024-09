Nuovo colpo a zero, Juve ko: “Accordo con l’Inter da tre mesi”

In tanti scommettono che il suo futuro sarà all’Inter: c’è chi parla di un accordo già concluso da tre mesi.

Niente Juve, Premier o PSG: uno dei più interessanti nomi in scadenza di contratto a giugno 2026 potrebbe essere già vicino al club nerazzurro. Questa, almeno, è la narrazione più diffusa e quindi accreditata del momento. Bisogna fidarsi? Di certo l’Inter si è già palesata con il proprio interesse: il ragazzo piace molto e sarebbe assai utile, per caratteristiche e ipotesi ridotta di spesa, come rinforzo per il reparto avanzato.

Ciononostante, parlare di un’intesa già definita appare del tutto infondato. Sostenere che possa addirittura esserci un accordo da oltre tre mesi suona come del tutto inverosimile. L’obiettivo nerazzurro non ha infatti ancora smesso di trattare con il suo attuale club per un rinnovo e i suoi agenti cominceranno a valutare le possibili offerte alternative solo d’inverno, anche per una questione di correttezza procedurale.

Si sta parlando di Jonathan David, forte attaccante canadese in forza al Lille. L’impressione è che David voglia cambiare aria e vestire la maglia di un top-club. Avendo già impressionato come bomber in Ligue 1, il classe 2000 può vantare molti corteggiatori pronti a farsi avanti. Anche se la prospettiva di un futuro in nerazzurro potrebbe non dispiacergli, sembra impossibile affermare che sia un giocatore già bloccato dalla dirigenza nerazzurra. E invece c’è chi sostiene a gran voce che David abbia un accordo con l’Inter già da tre mesi. La frase è stata pronunciata dal tifoso e opinionista Fabio Bergomi nei giorni scorsi nella diretta twitch di Controcalcio.

Originario di Brooklyn, negli Stati Uniti, David aveva tre mesi quando la sua famiglia si è trasferita a Port-au-Prince, ad Haiti. Sei anni dopo tornarono in Nord America, ma non negli USA: si è stabiliti a Ottawa, in Canada. Qui il ragazzo ha cominciato a dedicarsi al calcio. Nick Mavromaras, che sarebbe diventato il suo agente, lo scoprì all’età di sedici anni e lo mandò a fare dei provini in Europa. Dopo due tesr negativi al Red Bull Salisburgo e al VfB Stuttgart, è stato preso in Belgio dal Gent.

David-Inter: “Accordo stipulato già da tre mesi”

Il ragazzo ha cominciato a farsi notare a partire dalla stagione 2018-2019, quando ha messo insieme 43 presenze, 14 goal e 5 assiat. Schierato inizialmente come prima punta, con l’arrivo del nuovo allenatore Jess Thorup, ha cominciato a giocare stabilmente sulla trequarti.

La stagione seguente, il ragazzo partì con 9 reti in 11 partite. Il campionato si concluse anticipatamente per il Covid, ma David divenne capocannoniere della Jupiler Pro League a parimerito con Dieumerci Mbokani (con un bottino totale di 18 goal). Nell’estate 2020, dopo più di un mese di trattative, è passato al Lille per circa 27 milioni di euro e 5 di bonus.

Dopo un avvio piuttosto sottotono in Ligue 1, da novembre in poi si è sbloccato, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del titolo di campioni di Francia in campionato. Nei due anni successivi ha segnato a raffica, rivelando qualità da vero bomber. Nel 2022-2023, in 37 presenze ha segnato 24 goal (altri 6 li ha fatti nelle coppe). Nel 2023-2024, in 34 partite, le reti sono state 19.

Nelle scorse ore l’opinionista Fabio Bergomi ha ribadito anche sul proprio account di X che l’Inter dovrebbe aver già trovato l’accordo con Jonathan David. Secondo Bergomi i nerazzurri, già da mesi, avrebbero dunque un accordo “importante” con il canadese. David, secondo l’opinionista, non sceglie altre destinazioni e probabilmente non rinnoverà più: “Aspetta solo noi. La Juventus e Giuntoli proveranno a disturbare pesantemente, lavorando con offerta a gennaio o a giugno, con soldi e titolarità. Ausilio lo segue da tempo, l’agente spesso è in sede ed è uno dei pochissimi obiettivi che c’entrano in pieno i requisiti dei padroni a stelle e strisce“.